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成龍怕林鳳嬌分財產 錢全匯國外

東興圳景觀工程施工 部分公園仍開放供民眾運動休憩

2019-06-22 16:46聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

新竹縣政府爭取客委會補助前瞻基礎建設計畫，辦理竹北六張犁東興圳整體景觀再造計畫，第一期工程已開工，預計明年6月竣工。為讓周邊住戶仍有公園可運動休憩，工程將分為2大區塊進行，另外也考量周邊興隆國小師生上、下學的路線，將相關工程安排於明年寒假期間進行施工，把對師生之不便降至最低。

竹北市東區都市化的高樓大廈叢林中，六家地區保存傳統客家聚落和農業水利設施「東興圳」，擁有10所學校和8處古蹟、歷史建築，包括新瓦屋和六家民俗公園，文化資源豐富，新竹縣府獲得客委會補助總經費2億元，辦理東興圳整體景觀再造計畫。

全案分為2期工程，第一期工程主要範圍包含自強南路與中山高之間的水圳景觀工程再造，長約1.1公里，執行項目包含土方整地工程、水圳環境改善、景觀設施、鋪面、植栽、水電等。第二期工程以改造歷史建築汾陽堂、六家民俗公園、公3公園等地水圳周邊整體景觀再造。

縣長楊文科表示，為考量工程施作的不便，及避免後續工程延宕情形，目前第一期工程於計畫範圍自強南路、文興路(公28)到莊敬南路(公27)2區塊公園架設施工圍籬，並設立工程告示牌於竹北文興路及莊敬南路口處。

工程採取半半施工法施作，即分為2部分進行施作，自強南路、文興路到莊敬南路2區塊公園完成後，再行施作莊敬南路往中山高間的2區塊公園(公26、綠41)，讓周邊住戶民眾在這一年多的施工期間仍有運動休憩的場所。

而莊敬南路往中山高間的2區塊公園(公26、綠41)，預計年後進行施作，考量周邊興隆國小師生可能受影響，綠41綠地特別安排在寒假期間進行施工，把對師生之不便降至最低。

文化局局長李猶龍說，期望藉由帶狀型水圳整理規劃，串連周邊豐富的歷史建築與現代人文景點，重現昔日緩慢的生活步調，提供民眾更優質的休憩空間。

目前第一期工程於計畫範圍自強南路、文興路(公28)到莊敬南路(公27)2區塊公園...
目前第一期工程於計畫範圍自強南路、文興路(公28)到莊敬南路(公27)2區塊公園架設施工圍籬，並設立工程告示牌於竹北文興路及莊敬南路口處。記者陳斯穎／攝影
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目前第一期工程於計畫範圍自強南路、文興路(公28)到莊敬南路(公27)2區塊公園...
目前第一期工程於計畫範圍自強南路、文興路(公28)到莊敬南路(公27)2區塊公園架設施工圍籬，並設立工程告示牌於竹北文興路及莊敬南路口處。記者陳斯穎／攝影
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