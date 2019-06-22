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樂生全民健走起跑 千人響應帶運動風氣

2019-06-22 15:21聯合報 記者許政榆╱即時報導

建於日據時期的桃園樂生療養院，為台灣第一間痲瘋病院，做為慢性傳染病、癩病防治的專門機構，近年來逐漸轉型，政府也挹注10.7億元經費，打造漢生文化園區，沿途林木蓊鬱、古木參天，今天更舉辦「桃園市樂生全民健走」活動，吸引近千名民眾響應，提升民眾健康運動風氣。

為提升全民心肺功能，樂生療養院歷年舉辦全民健走活動，健走不僅可降低三高（高血壓、高血糖、高血脂）、安定交感神經等多項好處，今天特別帶領復健科6位物理治療師組成之健康操團隊，以及50位同仁、志工前來響應。

龜山區全民運動體育會長孫韻璇說，感謝桃園市民全民響應此次健走活動，參與人數從去年1100人，今年暴增為1400人，可見健走型態的運動，深受民眾喜愛，也感謝迴龍國中小提供場地，樂生療養院志工隊協助場地勘查。

市議員陳雅倫出席並表示，樂生療養院在日據時代就已成立，保留許多日式建築，而漢生病已證實可治癒不具感染力，很多人還不知道樂生不再只是療養院，已經成功轉型為綜合型教學醫院，龜山區居民很幸福能有這樣的健康夥伴。

樂生療養院院長施玲娜表示，樂生成立於1930年，歷史相當悠久，舊院區共計47棟歷史建築占地25.5公頃，106年6月經行政院審查通過，未來將成立國家漢生病醫療人權園區，並設置醫療史料館、樂生廣場以及人權森林公園，待園區成立後，大迴龍地區的繁榮指日可待，未來歡迎大家將「漢生文化園區」當作自家的後花園，有空多健走。

根據資料顯示，百年前癩病特效藥尚未問世，加上對痲瘋病不了解，早年被誤認為無藥可治、且高傳染病的瘟疫，當時政府遵循柏林「第一屆國際癩病會議」建議，採行「強制收容，絕對隔離」政策，強制病患進駐樂生，注定老死其內，病患懷孕也是採取強制墮胎。

桃園樂生療養院舉辦全民健走活動，今日上午吸引1400人響應。圖／樂生療養院提供
桃園樂生療養院舉辦全民健走活動，今日上午吸引1400人響應。圖／樂生療養院提供
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桃園樂生療養院舉辦全民健走活動，今日上午吸引1400人響應。圖／樂生療養院提供
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桃園樂生療養院舉辦全民健走活動，今日上午吸引1400人響應。圖／樂生療養院提供
桃園樂生療養院舉辦全民健走活動，今日上午吸引1400人響應。圖／樂生療養院提供
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健走樂生療養院日式建築
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