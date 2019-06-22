影／第一本道卡斯語詞典出版 語言傳承盼重視

2019-06-22 14:26 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



道卡斯語第一本詞典出爐。苗栗縣道卡斯文化協會族人們共同努力，訪談耆老、文史蒐集與部落書面語料調查，歷時多年，在今年出版「Matitaukat說道卡斯語－道卡斯語詞典」，記錄道卡斯語音韻結構介紹與14種詞類紀錄，今舉行新書發表，族人們期盼未來可以驕傲說出道卡斯語、認同道卡斯族。

苗栗縣道卡斯文化協會族人們共同努力，訪談耆老、文史蒐集與部落書面語料調查，歷時多年，在今年出版「Matitaukat說道卡斯語－道卡斯語詞典」，紀錄道卡斯語音韻結構介紹與14種詞類紀錄。記者劉星君／攝影 分享 facebook

台灣原住民道卡斯族中，分三大社群，竹塹社群、後壠社群與崩山社群，道卡斯族後壠社群的新港社保留語料最豐富。道卡斯族新港社，主要在苗栗縣後龍鎮新民里，新港社約有1700多名，有70%到80%是道卡斯族。

苗栗縣道卡斯文化協會指出，道卡斯族面對400年來的歷代殖民與主流文化衝擊，族人努力傳承語言與文化，當今許多祭典儀式中，須透過母語才能與祖先溝通「語言的傳承對族人來說相當急迫」。

今舉行「Matitaukat說道卡斯語-道卡斯語詞典」新書發表，來自新竹、埔里的族人到場，共同關心，開場以族語演唱「歡樂歌」，期盼道卡斯語言能有更好發展。

道卡斯語詞典編輯成員、苗縣道卡斯文化協會理事劉秋雲說，道卡斯語詞典出版，希望大家不要忘記自己是誰，「復振道卡斯語的第一步」， 書籍整理基本詞彙，後續將發展教材，讓族人們學習族語。道卡斯族語蒐集語料過程中速度緩慢，因為沉寂10幾年，出現斷層，蒐集、訪談耆老，花費10多年，歷時1年的整理，終於出版。

從1996年，相關語言學者及新港社族人開始整理道卡斯族的語料，耆老訪談、文獻對照，逐步整理道卡斯族語教學音韻系統。出版「Matitaukat說道卡斯語－道卡斯語詞典」由年輕族人們合作，將道卡斯語分為稱謂、社名、數量、自然環境、動植物等14個詞類紀錄。

苗縣道卡斯文化協會總幹事劉新苗說，道卡斯族仍是未被國家認定為法定原住民，相關法案雖然行政院版本通過，擺在立法院的優先法案，但至今仍無消息，希望一同努力朝著恢復身分。

中部平埔族青年聯盟執行長王商益說，透過詞典，提升年輕世代對道卡斯族群認同，語言學習找回身為道卡斯族的驕傲，詞典的產出希望打破長期以來，主流社會對道卡斯語已消失的刻板印象。