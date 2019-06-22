新創團隊藍鬍子公司 3天內獲432萬元訂單

2019-06-22 12:14 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市政府青年事務局青創指揮部，輔導的新創團隊藍鬍子創意行銷有限公司，在今年InnoVEX新創特展3天展覽期間，即獲得432萬元訂單，且吸引國內外30家公司洽商，陸續洽談各種合作模式。

藍鬍子創意行銷公司，主要產品核心為iTemp智慧溫控系統計畫，以物聯網技術連結各種智慧盛裝容器「iTemp智慧溫控碗/杯/盤」，簡單的操作即可讓所有使用者，在享用美味的飲品與餐點時，體會到最美好的溫度體驗。

桃園市政府青年事務局積極攜手團隊參加各種國內、外策展活動，去年帶領新創團隊至美國TechCrunch策展，「新創之星」冠軍NexRetail深智科技股份有限公司，不僅獲得美國訂單，同時也在美國成立分公司。

今年則遴選桃園30組新創團隊，參加台灣的InnoVEX新創特展，打造以延展實境 (XR)、物聯網 (IOT)及人工智慧 (AI)三大主題的桃園智慧新創館，展覽期間吸引海內外如台灣、日本、新加坡、泰國、菲律賓、香港、中國、加拿大、美國、波蘭及德國等國家共261家公司洽談各種合作模式。