親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

不選的也造勢？ 王金平：不參加初選也可以到達最後選舉

長榮空服員逾1900人參與 工會下周要反告長榮違法

新創團隊藍鬍子公司 3天內獲432萬元訂單

2019-06-22 12:14聯合報 記者張弘昌╱即時報導

桃園市政府青年事務局青創指揮部，輔導的新創團隊藍鬍子創意行銷有限公司，在今年InnoVEX新創特展3天展覽期間，即獲得432萬元訂單，且吸引國內外30家公司洽商，陸續洽談各種合作模式。

藍鬍子創意行銷公司，主要產品核心為iTemp智慧溫控系統計畫，以物聯網技術連結各種智慧盛裝容器「iTemp智慧溫控碗/杯/盤」，簡單的操作即可讓所有使用者，在享用美味的飲品與餐點時，體會到最美好的溫度體驗。

桃園市政府青年事務局積極攜手團隊參加各種國內、外策展活動，去年帶領新創團隊至美國TechCrunch策展，「新創之星」冠軍NexRetail深智科技股份有限公司，不僅獲得美國訂單，同時也在美國成立分公司。

今年則遴選桃園30組新創團隊，參加台灣的InnoVEX新創特展，打造以延展實境 (XR)、物聯網 (IOT)及人工智慧 (AI)三大主題的桃園智慧新創館，展覽期間吸引海內外如台灣、日本、新加坡、泰國、菲律賓、香港、中國、加拿大、美國、波蘭及德國等國家共261家公司洽談各種合作模式。

其中包含日本樂天、台灣蘋果公司、法雅客及誠品等知名公司，其中最具代表的成果為藍鬍子團隊，在3天的展覽期間就獲得432萬元訂單。未來青年事務局將持續帶領新創團隊參加國內外策展，協助新創團隊行銷其產品並獲取商機。

桃園市政府青年事務局青創指揮部，輔導的新創團隊藍鬍子創意行銷公司，在今年Inno...
桃園市政府青年事務局青創指揮部，輔導的新創團隊藍鬍子創意行銷公司，在今年InnoVEX新創特展3天展覽期間，即獲得432萬元訂單。圖／桃園市青年局提供
分享
桃園市政府青年事務局青創指揮部，輔導的新創團隊藍鬍子創意行銷公司，在今年Inno...
桃園市政府青年事務局青創指揮部，輔導的新創團隊藍鬍子創意行銷公司，在今年InnoVEX新創特展3天展覽期間，即獲得432萬元訂單。圖／桃園市青年局提供
分享
桃園市政府青年事務局青創指揮部，輔導的新創團隊藍鬍子創意行銷公司，在今年Inno...
桃園市政府青年事務局青創指揮部，輔導的新創團隊藍鬍子創意行銷公司，在今年InnoVEX新創特展3天展覽期間，即獲得432萬元訂單。圖／桃園市青年局提供
分享

物聯網波蘭
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

竹東動漫園區 將轉型原民產銷中心

2019-06-21 23:19

羊稠步道甲蟲季 推廣生態保育

2019-06-21 23:16

中小企博覽會 80廠商參與

2019-06-21 23:05

中壢一號社宅 總統持鏟動土

2019-06-21 22:56

迎接全運會 桃市整備修繕場館 預計8月完成

2019-06-21 22:43

戲水季節／通霄、崎頂海水浴場 今夏跑車、啤酒拚榮景

2019-06-21 22:38

竹東動漫園區不到3年閉館 將轉型為原民產銷中心

2019-06-21 17:13

八德公墓飽和 桃市府新建8萬多個現代化納骨塔

2019-06-21 14:28

看盡世間最難處 役男記錄偏鄉非光明面醫療故事

2019-06-21 12:26

影／最有意義的結婚紀念日 老婆陪老公幫助弱勢修房屋

2019-06-21 07:53

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

全國電子Digital City第八家門市彰化開幕 特價品吸睛

2019-06-21 14:30

高市隱翅蟲出沒 網友指因環境不乾淨所致

2019-06-21 20:04

比台北101還高！站在雲的高度品味屏東原鄉咖啡

2019-06-21 12:25

影／今天隱藏版菜單是什麼？ 基隆這家店天天有驚喜

2019-06-21 23:18

八德公墓飽和 桃市府新建8萬多個現代化納骨塔

2019-06-21 14:28

世紀大佛展、吳寶春麵包開幕 花蓮台開新天堂迎雙喜

2019-06-21 13:10

好熱！上阿里山避暑 訪古蹟氣象站僅25名額

2019-06-21 13:15

宜蘭童玩節要來了 這張門票只要100元的護照辦了沒？

2019-06-21 12:38

大巨蛋疏散「出埃及記」？ 遠雄：別變高壓統治犧牲品

2019-06-21 20:00

稱大巨蛋疏散模擬不及格 林洲民要自購軟體模擬

2019-06-21 14:18

台62線跨基金二路延伸萬里？ 說明會地方意見不一

2019-06-21 17:30

韓國瑜台中造勢估午後現人潮 車輛這樣停

2019-06-22 09:05

台南永康警分局K書風氣盛 前月3人現又3人上警大　

2019-06-22 09:03

來去雲林住一晚 住宿有優惠還可免費聽懷舊音樂會

2019-06-21 13:15

師大夜市今晚辦公聽會 北市議員：恐有衝突

2019-06-21 14:29

一騎紅塵妃子笑 竹市荔枝節今熱鬧登場嘗鮮要快

2019-06-22 10:32

黃國昌質疑養雞場侵占國土遭吃案 屏地檢駁斥

2019-06-21 18:52

金山沙灘蹦火音樂季明晚登場 3艘蹦火船岸邊展演

2019-06-21 21:35

5港生前進新北深坑 陪慢飛天使玩玩具

2019-06-21 18:05

竹東動漫園區不到3年閉館 將轉型為原民產銷中心

2019-06-21 17:13

蔡宗坤獲內政部特優里長 黃敏惠：里民就是他家人

2019-06-21 14:10

師大商圈都計變更公聽會 居民高喊撤回

2019-06-21 21:35

29日基隆海洋老鷹嘉年華登場 晚上紙風車接力演出

2019-06-21 14:13

夏戀嘉年華名單公布 羅志祥、田馥甄大咖雲集

2019-06-21 19:31

蘭嶼勇士千年前葬身菲律賓Subtan島 17名後裔啟程尋根

2019-06-21 15:04

高雄發大財要砍萬棵樹？經發局：努力留住更多綠樹

2019-06-21 14:58

77家私幼簽約加入 北市幼兒園準公共化達53%

2019-06-21 20:09

台中追加80億預算 老人健保補助可望7月恢復

2019-06-21 19:29

從爸爸的小球童到國手 金門囝仔李洋寫下球壇奮鬥史

2019-06-21 20:28

小漁村轉型不懂行銷 枋寮青年創代銷平台解憂

2019-06-21 17:20

第一河川局整治安農溪如畫中美景 明天邀你入畫健行

2019-06-21 17:47

看盡世間最難處 役男記錄偏鄉非光明面醫療故事

2019-06-21 12:26

基隆暑期營隊美食烹飪、舞蹈、人體彩繪 技職大體驗

2019-06-21 18:07

u故事／熱愛老車 張璟右踏上改車之路

2019-06-21 12:46

金山磺港公共浴室金銀雙湯消暑 煥然一新重開放

2019-06-21 14:56

淡水最重南瓜出爐 林建訓903台斤奪冠

2019-06-21 22:45

嘉義市府約市民明年的今天 帶上「上帝金戒指」

2019-06-21 19:33

新北聯醫建醫療大樓 侯友宜：溪南、溪北呼應

2019-06-21 22:58

騎島平安！載媽祖環繞台澎金馬綠島

2019-06-21 15:07

台中加嚴標準 中火減煤改以使用量計算

2019-06-21 15:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top