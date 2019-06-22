桃園加拉、比雅山、楊梅文化健康站揭牌啟用

2019-06-22 11:55 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市政府原住民族行政局，因應桃園市原住民族老人人數迅速成長，為讓人口已突破7萬人族人能安心工作，讓長者在地老化，極力爭取原住民族委員會，推展原住民長期照顧，著手部落文化健康站設站計畫，經原民會核定18處部落文化健康站，補助經費為4961萬元。

其中位處復興區遍遠部落的加拉、比雅山文健站，昨天揭牌啟用後，明天位處都會區的楊梅文教站也將落成啟用，讓住在原鄉或都會區的年長者，都有關懷服務據點。

今年度桃園18處文健站，分別為復興區10處，羅浮、比亞外、加拉、比雅山、蜻蜓、基國派、砂崙子、溪口台、義興及霞雲站，都會區8處八德、中壢、大溪、平鎮、龜山、蘆竹、楊梅及龍潭站。服務日數從3日擴充為5日，持續提供設籍本市年滿55歲以上原住民族長者共餐，並安排適合長者參與之文化課程及活動。

文健站以部落做為核心申請設站，提供因地制宜、多元且彈性的長照服務，為提升各站服務品質，文健站照顧服務員薪資，也提高為2萬6000元，提供照顧人力基本就業保障。