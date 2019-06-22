一騎紅塵妃子笑 竹市荔枝節今熱鬧登場嘗鮮要快
新竹市荔枝節今天上午在北大路公園熱鬧登場，展售黑葉、桂味及糯米品種的荔枝及有機蔬菜、貢丸等農特產品，荔枝果實圓潤飽滿，口感鮮甜果肉厚實，吸引許多消費者選購，活動到下午4點止，嘗鮮要把握機會，市農會輔導的6家觀光果園也開放採果，適合親子共享採果樂趣。
新竹市是全台最北的荔枝產地，夏至前後盛產，產期也是全台最晚，市府、市農會今天上午9點到下午4點在北大路公園舉辦荔枝節及農業產業文化活動，共有28個攤位展售荔枝等農特產品及荔枝貢丸等創意料理，還有荔枝木餐具等6項DIY活動。
今年受天候影響，開花期缺水，荔枝產量只有往年的1成，但品質好，每台斤售價100元以上，副市長沈慧虹、市農會理事長陳全桂、行政院顧問鄭宏輝等人大力推介新竹市的荔枝及各項農特品，歡迎消費者用新台幣讓展售的荔枝及農特產品下架，用行動支持農民。
市農會推廣部主任許淑雲說，市農會輔導的6家觀光果園也陸續開放採果，包括春記農場楊文貴0937995235、蓮海荔枝園胡沛哲0933265081、0928148841、德聲農場邱從貴0916022320、0936457036、邱從容0936149623及農民蔡明風0936898130、邱坤芳0933980779，因產期短只有2至3周，建議採果前先電話詢問再前往，也可電洽市農會推廣部03-5385254。
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