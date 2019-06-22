影/高中社團開風氣 師生學養蜂搖鮮蜜

2019-06-22 08:00 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



台南新豐高中老師希望培養學生關懷環境，成立罕見的養蜂社團，請來專業養蜂人教導製作蜂箱、觀察蜜蜂生態、收成蜂蜜。養蜂人羅元澤說，台灣高中生目前只有台北中崙高中與台北社大合作成立養蜂社團，新豐高中師生獨立養蜂，剛開始難度高。

新豐高中老師去年深入社區挖掘資源，做為開發十二年國教新課綱創新課程媒材，因緣際會接觸養蜂，吳秉諭、黃彥鳴等老師還因此開始養蜂。

吳秉諭說，想吃最純正又新鮮的蜂蜜，最好是自己養，剛好碰上熱心的養蜂人義務指導，想到蜜蜂可讓人與土地產生直接連結，學生實地養蜂能培養關懷周遭環境與自然生態，才成立社團，不過因為許多學生與家長都誤會蜜蜂很容易攻擊人， 目前社團成員只有10多人，新學期會努力招募。

養蜂社長林紀甄說，社團上課實作學習養蜂技巧與注意事項，她先從少量4脾蜂量開始養，經過冬天到現在已有7到10脾蜂蜜量，覺得很有成就感，又有最新鮮蜂蜜可現搖帶回去，非常有趣。

新豐高中商請雲榮養蜂園負責人張耿銘指導養蜂技術，又有歸仁在地職業蜂農振元蜂業羅元澤合協助，在歸仁農會倉庫空間設置「新豐覓蜜廊道」，成立學生養蜂社團，安置10個蜂箱，讓學生練習管理。