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罷工衝擊擴大 長榮明取消112航班、29日前不接受新訂位

全國中小企業工商產業交流 育達科大簽署產學合作

2019-06-21 19:30聯合報 記者劉星君╱即時報導

育達科技大學共同舉辦第2屆台灣向前行－全國中小企業工商產業商機交流博覽會，今年來自國內外80家企業廠商，苗栗在地產業有48家。今在苗縣副縣長鄧桂菊見證下，育達科大與參與工商產業簽署「產學合作意向書」，期許達到「產官學」合作，透過交流建置合作平台，為地方特色產業創造新商機。

經濟部中小企業處副處長蘇文玲與副縣長鄧桂菊今出席，為廠商加油打氣，持續努力邁向國際化，打響、擦亮台灣製造（MIT）品牌，讓更多產業的隱形冠軍被看見。蘇文玲說，廠商產品與市場走向密切，產學合作一直是重要議題，環境和技術一直在改變，學生在網路、資訊的技術遠比傳統產業更熟悉，若能聯結合作，中小企業廠商能獲取新資訊，掌握經營和行銷要領，可望創造雙贏。

今天在苗縣副縣長鄧桂菊見證下，育達科技大學與經濟部中小企業榮譽指導員中區委員會、中華民國國際工商經營研究社、苗栗縣榮譽指導員協進會、苗栗縣國際工商經營研究社等8個單位簽訂產學合作，讓企業技術、行銷、資金等方面與學校合作，學校提供專業學術人才，協助企業創意商品開發，創新商機平台發展。

育達科大校長黃榮鵬說，透過產業商機交流博覽會，產官學的產業創新交流，教師與產業深根銜接、學生企業實習、職場經驗交流及職業工作媒合，產學合作，創造雙贏。

參展的單位多元，苗栗青年農民首度參加，現場擺出青農市集，透過相關交流，架接商業交流平台，促進互助合作。

在苗栗縣副縣長鄧桂菊（右六）見證下，育達科大校長黃榮鵬（左五）與相關協會等8個單...
在苗栗縣副縣長鄧桂菊（右六）見證下，育達科大校長黃榮鵬（左五）與相關協會等8個單位簽訂產學合作，創新商機平台發展。記者劉星君／攝影
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第二屆台灣向前行-全國中小企業工商產商機交流博覽會今在育達科大登場，苗栗青年農民...
第二屆台灣向前行-全國中小企業工商產商機交流博覽會今在育達科大登場，苗栗青年農民也首度參加。記者劉星君／攝影
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第二屆台灣向前行-全國中小企業工商產商機交流博覽會今在育達科大登場，共有80廠商...
第二屆台灣向前行-全國中小企業工商產商機交流博覽會今在育達科大登場，共有80廠商與會參加。記者劉星君／攝影
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第二屆台灣向前行-全國中小企業工商產商機交流博覽會今在育達科大登場，有在地企業結...
第二屆台灣向前行-全國中小企業工商產商機交流博覽會今在育達科大登場，有在地企業結合當地農特產，設計特色伴手禮。記者劉星君／攝影
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苗栗縣
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