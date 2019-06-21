竹東動漫園區不到3年閉館 將轉型為原民產銷中心

2019-06-21 17:13 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



耗費上千萬經費打造新竹縣的竹東動漫園區因經營不善，去年跟廠商解約後封閉閒置，新竹縣政府擬將園區改為「新竹縣原住民產業展銷中心」，由原民處提出相關計畫，經費已獲議會通過墊付166 萬 7000元，中心預計規劃納入原民、客家等族群特色，盼吸引民眾造訪，長期發展。

縣府近幾年以動漫為主題，積極推動「一線九驛-台灣漫畫夢工場 」 計畫，其中，位於竹東火車站西側的竹東動漫園區，原為台鐵倉庫，基地面積8400多平方公尺，縣府斥資3680萬元整建翻新，2015年底開幕，承攬業者卻因經營狀況不理想，不堪長期虧損，在去年11月提出提前解約申請。

經營不到3年就閉館的竹東動漫園區，目前封閉閒置，為了不讓園區淪為外界詬病的「蚊子館」，原民處提出相關計畫，預計將園區改為「新竹縣原住民產業展銷中心」，向中央爭取150 萬元補助，及地方配合款16萬7000元，共計 166 萬7000元，目前經費已獲議會通過墊付。

新竹縣政府原住民行政處長雲天寶表示，目前「新竹縣原住民產業展銷中心」尚在先期規畫階段，無具體期程，也預計委外規畫，不過初步會納入原住民、客家等族群特色，按照構想，希望此處能成為前往五峰、尖石鄉的第一站，不過一切還在規畫中。