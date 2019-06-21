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八德公墓飽和 桃市府新建8萬多個現代化納骨塔

2019-06-21 14:28聯合報 記者陳夢茹╱即時報導

桃園市長鄭文燦今早出席八德區「大安公墓納骨塔新建工程」開工典禮。圖／桃園市政府提...
桃園市長鄭文燦今早出席八德區「大安公墓納骨塔新建工程」開工典禮。圖／桃園市政府提供
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桃園市八德區大安公墓使用迄今已有30年，由於近年人口快速成長，區人口已超過20萬人，加上塔位所剩不多，因此市府規劃新建現代化的公墓納骨塔，市長鄭文燦也於今早出席開工典禮。

大安公墓總塔位數有1萬1139位，不過目前僅剩500餘位，市府及各民意代表積極推動「大安公墓納骨塔新建工程」，將要興建一個可提供8萬4090個骨灰（骸）櫃位空間（含7萬5050個骨灰櫃位及9040個骨骸櫃位）的新納骨塔。

該新納骨塔的新建工程在第一期會先設置2萬4870個骨灰（骸）櫃位提供給市民使用，預計將於109年12月完工啟用，未來桃園市將多一處生命紀念園區；另，納骨塔亦有規劃整個樓層為軍人專屬櫃位，完成後將成為桃園市第一個附設國軍專用櫃位區的納骨塔。

新納骨塔的外觀以橢圓形現代化造型設計，橢圓形量體以直斜網狀格柵交錯，隱喻眾生殊途同歸，在生命結束時的同等歸一，內部採開放式設計並引進自然採光與綠化空間，屋頂景觀也綠化成像是蓮花上部，和天地呼應融合。

除此之外，市府也積極在推動四大建設，包括捷運綠線及捷運三鶯延伸線、延平路打通至和平路、大湳水上樂園（員63號池）改建為滯洪池，以及大湳營區改造成大湳森林公園等計畫；市府除了持續以長遠眼光和魄力推動大建設，中小型建設及各項規劃也都會一項項完成，大幅提昇八德建設和生活品質。

八德區大安公墓使用迄今已有30年，近年人口快速成長，區人口已超過20萬人，目前塔...
八德區大安公墓使用迄今已有30年，近年人口快速成長，區人口已超過20萬人，目前塔位所剩不多僅餘500多位。圖／桃園市政府提供
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