看盡世間最難處 役男記錄偏鄉非光明面醫療故事

2019-06-21 12:26 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



原在醫學中心臨床實習的張宇祺，3年來看盡生死離別，輾轉來到新竹縣五峰鄉衛生所擔任醫療替代役，也在醫療基層看到其他難題。圖／新竹縣政府提供 分享 facebook 原在醫學中心臨床實習的張宇祺，3年來看盡生死離別，輾轉來到新竹縣五峰鄉衛生所擔任醫療替代役，也在醫療基層看到其他難題，他將自身的經歷寫成「看盡世間最難處」一文，盼社會能重視衛生教育，民眾改變不良習慣、愛惜自己身體，才能真正減少疾病，文章也獲內政部役政署「全國替代役役男藝文競賽」徵文組佳作。

文章中提到3個不同的鄉民故事，有位菸酒重度成癮患有身心疾病的人，喝醉跌落山坡就醫，出院沒多久，卻又酗酒受傷送醫；右腳特定部位覆破皮受傷小孩，經衛生所檢查後發現是神經學症狀，建議立即轉診，卻在家長拖延下半年才下山檢查；住在山坡上長期臥病的阿公，身邊只有一位外籍看護，在看見巡迴醫療的居家照護後感動落淚。

張宇祺表示，這篇文章非描寫社會的「光明面」，很驚訝能獲得評審的青睞，與在大醫院看到已躺在病床上病入膏肓患者不一樣，五峰當地村民日常都是在衛生所就診，醫師與護理師「看人而不是看病」，詳細記下了村民的日常習性。患者屬生病的「前端」，但卻因不按時吃藥、不改變壞習慣，導致加重病情，甚至致死亡的情況。

張宇祺指出，醫療人員除了提供完整的醫療照顧外，所能做的也是「雞婆囉嗦」的叮嚀，及用「討價還價」方式，要求患者逐漸減少不良習慣。為達到提前「損害控制」、「預防疾病」效果，民眾應該杜絕不良習慣、愛惜自己身體，才是真正減少疾病的方式。