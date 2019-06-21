影／最有意義的結婚紀念日 老婆陪老公幫助弱勢修房屋

2019-06-21 07:53 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



結婚紀念日要怎麼慶祝？苗栗縣山城救援協會理事長湯錦乾、總隊長湯富成父子今年結婚紀念日都在「出任務」，結合社會資源，幫忙邊緣戶弱勢家庭，整修房屋或清理居家環境；湯富成甚至放棄原本要跟老婆慶祝的計畫，幸好父子倆的另一半諒解，讓結婚紀念日更有意義。

山城救援協會去年7月成立，會員60多人，以救災、救難為主，並利用時間結合社會資源贊助資材等，發揮水電工、木工等技能，目前已完成頭份市、苗栗市、頭屋鄉及大湖鄉5戶慈善修繕，義舉連宜蘭縣善心人士都聽聞，6月19日捐贈白米，指定山城救援協會代為發送給社會邊緣戶及弱勢家庭。

值得一提，6月2日是協會理事長湯錦乾結婚46周年紀念日，6月6日是總隊長湯富成結婚13周年紀念日，但父子在結婚紀念日當天，都還在慈善修繕的「工地」服務。湯富成說，原本計畫跟老婆一起慶祝，但為了慈善修繕，跟老婆商量後放棄慶祝，還好得到諒解，然後夫妻一起到大湖房屋修繕現場，為弱勢戶拆除屋頂。

湯富成的老婆陳品蘭曾對丈夫說，「做老婆的我會支持你，會陪著你一起去做你想做的事。」夫唱婦隨、鶼鰈情深，羨煞許多人。