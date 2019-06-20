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桃園76間私幼加入準公共化 7月公告名單

2019-06-20 23:24聯合報 記者張裕珍╱即時報導

準公共幼兒園申請今天截止，桃園市共計有76間私立幼兒園加入，桃園市政府教育局指出，桃園市符合條件幼兒園共188間，原先預估有4成加入，已經達標，多數私幼業者對政策效益仍持觀望態度，表明觀察1年看看，準公共化幼兒園名單預計7月在全國教保資訊網公告。

家長育兒負擔沈重，政府近年積極增設公共化幼兒園，但數量追不上需求，為加速擴展優質平價的教保場域，教育部採公私合作規畫準公共機制，符合要件的私立幼兒園可與政府簽訂合作契約成準公共幼兒園，家長每月繳費不超過4千5百元，第3名以上子女每月再減1千元。

準公共幼兒園去年先在非六都以外縣市上路，108學年度輪到六都上場，今天為私立幼兒園申請加入準公共幼兒園截止日，全桃園有372間私立幼兒園，其中符合教育部訂定準公共收費條件有188間，教育局今天統計，已有76間私立幼兒園加入，也達成市府預期4成目標。

教育局指出，不少私立幼兒園業者持觀望態度並未加入，表明是希望觀察桃園實行準公共幼兒園政策狀況如何，先觀察1年看看，雖然私立幼兒園收費較高，月費從8千到1萬元不等，較準公共幼兒園收費高，但家長選擇幼兒園不一定只看收費，也會評估其服務內容或是否已有子女就讀過，私立幼兒園仍有其優勢，是否加入準公共幼兒園，端看業者評估選擇。

準公共幼兒園申請今天截止，桃園市共計有76間私立幼兒園加入。本報資料照
準公共幼兒園申請今天截止，桃園市共計有76間私立幼兒園加入。本報資料照
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幼兒園教育局教育部
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