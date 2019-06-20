夏季蛇出沒！苗縣農業處整理蛇類QA莫驚慌

盛夏來襲，進入蛇類繁殖期，蛇類出沒頻繁，苗栗縣政府農業處整理蛇類處置問答集，當蛇入侵時，民眾該如何處置應變、預防蛇類入侵。農業處提醒，保持居家周邊整潔，定期修剪花木，避免在屋舍周圍堆雜物、垃圾、廚餘、有機堆肥及設置水池，可降低蛇類被吸引的機率；鞋櫃、鞋子及雜物置在室內，避免蛇類躲藏。

苗縣農業處提醒，溫度、食物、水及遮蔽物，是主要影響蛇類活動因子，避免蛇類入侵，檢視居家周邊，是否有這四項關聯因素。蛇類為變溫動物，需不斷變換空間，以達到調節體溫，躲避暑熱或寒冬，接近或進入民宅，是常見原因之一。

●家裡附近蛇類出沒次數突增多？

蛇類為行蹤隱密捕食性動物，出沒的頻繁與否，多半與棲息環境受到干擾（如新建工程）及其捕食、溫度調節與生殖活動有直接關係。只有少數的案例及特定地點，是因為放生所造成的。

●如何確認蛇類是人為不當放生的？

蛇類在捕捉、存放及運送過程會以蛇籠或其他容器以密集數量裝置，導致蛇個體的吻部會撞擊受傷，蛇的種類若為外來種則可以確認為人為棄養或不當放生。

●雄黃、石灰及鵝糞能有效防蛇嗎？

雄黃、石灰及鵝糞並不能對蛇類產生驅逐的效果，但透過簡單的居家周圍環境清理及維護，能有效降低蛇類接近民宅的機會。

●捕獲的蛇類怎麼處理？

考量蛇類對生態平衡與穩定所具有的重要性，誤入民宅的原生蛇類，最終會依不同狀況，採取適當處置，進行擇地野放、短暫留置或長期收容。保持冷靜，與入侵蛇隻維持適當安全距離（距離蛇的頭部至少約一個蛇身長），觀察蛇爬行的動向。

●蛇類已入侵屋內的處理方式？

利用家中隨手可取得掃把及畚斗，第一時間，將發現入侵的蛇，輕掃入畚斗，並以掃把稍加壓制，置入大型附蓋垃圾桶，將上蓋密封。

若無法第一時間處理，確認蛇出現或躲藏位置，利用一般包裝封箱用寬膠帶，以黏性面向上，將蛇躲藏位置圍住；也可以相同方式，同時放置數條膠帶，橫亙於躲藏點，通往該處出入口的通道，關燈並撤出人員，靜待蛇類遭膠帶糾纏後，可自行送交或電119 洽各地消防分隊，請求後續處理。切勿試圖以水或火攻，將夾縫中的蛇類逼出，此舉往往徒勞無功。

●蛇類侵入房屋前如何預防？

保持居家周邊開闊及整潔，定期修剪花木，避免在屋舍周圍堆置雜物、垃圾、廚餘、有機堆肥及設置水池，可降低蛇類被吸引前來的機率。妥善利用黏貼在門下的門檔或設置門檻，盡可能縮小屋舍進出門戶的門縫。也可在房屋的門外兩側靠牆處，設置附有黑色上蓋的黏鼠板或靠牆擺放大型改裝蝦籠，但應定期查看 。

不要將寵物鳥及寵物鼠直接放在一樓屋外，可降低吸引蛇類前來捕食的可能性。好奇心強的犬貓，在住家周圍，偶有遭蛇咬傷的案例。鞋櫃、鞋子及雜物放置室內，避免蛇類躲藏。

●保育類毒蛇在何種情況下可以人道方式予以獵捕或宰殺？

若涉及人身安全危害、農林作物、家禽、家畜或水產養殖者的立即性危害，即不受野生動物保育法第17條第1項、第18條第1項及第19條第1項各款規定的限制。