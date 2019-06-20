迎戰總統立委大選 桃市辦新住民模擬投票

2019-06-20 19:49 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



明年1月11日總統立委大選登場，移民署桃園市服務站與桃園市選舉委員會今天在桃園區公所大禮堂舉辦新住民模擬投票教學，不僅教導新住民認識台灣選舉制度、投票流程與圈票方式，更擺出圈票處、票匭邀新住民現場模擬投票，也鼓勵新住民擔任投開票所工作人員。

桃園市選舉委員會副總幹事張慶彬說，因應大選到來，全台各地陸續舉辦新住民模擬投票教學，協助新住民了解投票程序，希望投票日當天，新住民更上手，中央選舉委員會網站也設置「新住民專區」，特別加強宣導選舉投票流程及應注意事項，並將相關宣導摺頁翻譯成英語、越南語、印尼語、泰語、菲律賓語及柬埔寨語等6國語言，歡迎新住民朋友多加利用。

移民署桃園市服務站主任林萬益表示，以往新住民易因不熟悉投票流程及選舉規定，發生攜帶手機、相機進入投票所，或將指紋直接按捺在選票上，造成無效票甚至違法的狀況，有鑒於新住民來自不同國家，文化習慣也不盡相同，透過模擬投票課程，讓新住民實際體驗。