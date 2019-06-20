影／聯立汽車違建開拆呂學樟遺憾 竹市府強調依法行政

2019-06-20 17:19 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ╱即時報導



國民黨新竹市黨部主委、前立委呂學樟經營的聯立汽車公司部分建築屬違建，市府發文限期昨天前自行拆除，聯立則向市府申請停止執行，市府今天派員強制拆除部分違建，呂學樟表示遺憾，市府則強調依法行政，至於違反土地分區使用部分，也已開罰並限期改正。

聯立公司設在中華路展售賓士汽車，因部分建築屬違建，市府都市發展處長陳凱凌今天率員強制拆除，多名議員趕到關心，呂學樟也委請律師、建築師與陳凱凌等人溝通許久，拆除工作遲無法進行，副市長沈慧虹趕到，立即指揮工作人員開始執行強制拆除，從5樓違建部分的地板開鑿。

呂學樟說，曾向法院聲請假處分，法官裁定可向市府申請停止執行，昨天已向市府申請停止執行，也跟都發處溝通，避免造成無可挽回的損害，仍遭強制拆除表示遺憾。

呂委託的律師朱昭勳說，已針對拆除違章的行政處分提起訴願，訴願法雖規定原則上不停止執行，但如對適法性有疑義或主張造成難以回復的損害，行政機關原則上要停止執行，等到訴願結果才採取下一步作為，對人民的傷害才會降到最低，此案已依法提起訴願及申請停止執行，市府堅持執行讓人民難以忍受。

陳凱凌說，聯立汽車102年已被查報違建，市府多次聯合稽查及說明，1至5樓部分未經申請而擅自建造的部分，共有600平方公尺，5月23日發文給聯立限期6月19日前自行拆除，業者未拆，今天依建築法、行政程序法強制拆除，原要拆除3樓違建，考量現場機械設備未移除，先從5樓空曠處先拆，逐步進行拆除工作。