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竹科夏夜兒童劇來了 26日起開放索票

2019-06-20 16:45聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

為了讓科學工業園區從業人員，及鄰近社區民眾親子共享美好的藝文饗宴，竹科管理局每年暑期都會邀請表演團體演出精彩的兒童劇，今年的「108夏夜兒童戲劇」，由蘋果劇團帶來水土保護教育的環保歌舞劇《嬌滴滴與髒兮兮》，7月10日將在園區活動中心A館禮堂歡樂登場。

竹科管理局表示，新竹科學園區的親子家庭，每年都期待科管局的戲劇演出，讓孩童的歡笑聲伴隨著夏夜涼風撫過竹中地區，今年演出的劇目《嬌滴滴與髒兮兮》更是備受注目，將「環境保護」的題材融入戲劇。

劇中描述美麗的水精靈「嬌滴滴」守護著綠意盎然的動物森林，但某日，嬌滴滴離奇失蹤，森林裡開始受到破壞，這時還出現一名神秘客「髒兮兮」，動物們能夠找出真相並拯救嬌滴滴嗎？

蘋果劇團團長方國光表示，本次戲劇安排動感的土壤健康操，不僅讓民眾透過舞蹈了解水土保持的重要性，還讓親子一起運動同樂，再加上別出心裁設計的毒藥大球對抗互動，讓大小朋友都能一同保護動物森林，並從中了解環境保護的方法，同時也能動手栽種植物，共同美化環境，寓教於樂。

兒童劇入場採索票方式，從26日上午10點起，周一至週五上午9點至下午6點開放索票及劃位，可至科管局一樓服務台 、竹南園區服務處（科研路36號）或龍潭園區服務處（龍園一路1號）索取，每人限索2張，索完為止，想帶小朋友欣賞兒童劇的家長把握機會。

竹科管理局每年暑期都會邀請表演團體演出精彩的兒童劇，今年的「108夏夜兒童戲劇」...
竹科管理局每年暑期都會邀請表演團體演出精彩的兒童劇，今年的「108夏夜兒童戲劇」，由蘋果劇團帶來水土保護教育的環保歌舞劇《嬌滴滴與髒兮兮》，7月10日將在園區活動中心A館禮堂歡樂登場。圖／竹科管理局提供
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