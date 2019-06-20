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硬闖民宅被打死剛好而已？談堡壘原則與防衛過當

名車維修廠遭查違建 新竹市鐵腕強制拆除

2019-06-20 15:19中央社 新竹市20日電

新竹聯立汽車公司展售中心與維修廠，102年遭檢舉違法使用丁種用地展售車輛及違建，業者遭開罰後雖重新申請執照卻未通過，新竹市政府今天派員到場依法拆除部分建物結構。

新竹聯立賓士展示中心違反都市區域計畫法，在丁種建築用地上展售汽車，雖後來買下鄰地、重新申請執照，但目前仍未完成程序；另外也因有違建使用，新竹市政府地政處與都市發展處均已前往聯合稽查，分別開罰新台幣6萬元及20萬元。

新竹市府都發處長陳凱凌表示，聯立汽車公司維修廠與汽車展示中心的建物，於民國96年領得使用執照，就已違規使用，今年5月23日已發出違章拆除通知書，限期於6月19日前拆除、改善完竣，但業者至今仍未有作為，因此依「建築法」「違章建築處理辦法」拆除違章建物。

陳凱凌指出，聯立汽車公司因所在土地使用編定為特定農業區丁種建築用地，但丁種用地只能作為「工業設施」的汽車修護廠使用，上月已依違反「區域計畫法」裁罰6萬元。

聯立汽車公司董事長呂學樟表示，公司已購置鄰近的甲種建築用地、補齊資料，上月再次申請補辦建造執照，並已向新竹地方法院聲請假處分，確保公司財產與合法營運，市府卻仍以「未經取得使用執照之空間，禁止使用」而發出執行拆除通知書，認為遭「霸凌」，會捍衛應有權利。

新竹建築違建
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