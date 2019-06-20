廚餘產出培養土「庫滿為患」 歡迎苗栗市民免費取用

2019-06-20 14:54 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



苗栗市公所回收廚餘產出培養土，每天約20公噸，目前庫存量直逼百公噸，苗栗市長邱鎮軍歡迎市民備容器免費自取，市公所並研擬將來使用資源回收物換培養土，持續努力垃圾減量。

非洲豬瘟威脅影響，苗栗市餐廳等業者廚餘大部分回歸市公所清潔隊處理，市公所今年4月底又啟用廚餘破碎及脫水打包設備，每天可以產出培養土約20公噸，廚餘處理場到處堆置，目前估計數量約100公噸，占據空間影響作業，清潔隊籲請市民踴躍索取。

市公所清潔隊長孫春明說，清潔隊廚餘回收後，破碎、脫水處理，再摻入木屑副資材，產出膨鬆培養土，可做為菜園、花園使用，第一階段限制設籍苗栗市民到西山垃圾場區，管制區登記後免費自行取用，第二階段研擬資源回收物換取培養土，洽詢電話清潔隊037-331917、垃圾場037-354574。

清潔隊分析上個月處理一般垃圾量1600公噸，廚餘400公噸，資源回收物163公噸，廚餘回收量約是一般垃圾量25%，接近三分之一的理想目標，市民水準值得肯定，目前廚餘可回收項目包括剩菜、剩飯、生菜葉、軟質果皮、茶葉、咖啡渣、廢食用油等，至於大魚刺骨頭等、硬質果皮、果核、蛤貝類殼等不可回收。