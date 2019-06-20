穿阿嬤衣服梳油頭 22日關西東安古橋老派約會聽民歌

2019-06-20 14:16 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹縣春遊專案「來竹縣約會吧！」系列活動，本周六22日將在關西鎮東安古橋登場，歡迎民眾跟著施孝榮、于台煙等人一起回到民歌時代，穿上當時最時髦的衣服、梳上油頭，一同漫步在牛欄河兩旁，享受悠閒的老派約會。

活動邀請民歌歌手施孝榮、于台煙、周子寒、李明德等人，帶來一系列雋永傳唱的老歌、往日情懷系列歌曲等，要讓民眾聽聽年代的經典老歌，吹著晚風回味美好年代。另外，為了更符合活動名稱老派約會，會場周邊設有「阿嬤的衣櫥」專區，免費讓民眾體驗復古打扮。

當天除了精彩表演外，周邊還有兩場手作教學，第一場為「送您一朵花」，邀請花藝老師教大家如何綁出一把美麗的乾燥花，完成品可以帶回家；第二場是「絹印帆布袋」，絹版為孔版印刷的一種，在彈絹網中堵住圖文以外的地方，使用刮版刀輕刮油墨，讓油墨通過絹網上鏤空的孔洞印製到素材上，打造出獨一無二的專屬帆布袋，有興趣的民眾當天在現場報名，每場限量20位。

此外，為打造低碳綠色輕旅行，鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，只要22日搭乘「觀光5號公車」前往活動會場，憑兌換憑證，即可兌換「來約會吧餐墊」1個，數量有限。

另有規劃周邊免費接駁車，從小熊博物館-台三線(金勇) -李記醬油對面-裕大仙草路口-錦泰觀光茶廠-ㄤ咕麵(第一停車場)-活動會場，從下午2點30分起至晚上8點30分，每小時一班車，歡迎民眾多加利用。