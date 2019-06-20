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AIT@40-1979年後美台關係展 鐵道藝術村展出

2019-06-20 13:57聯合報 記者王駿杰╱即時報導

新竹市鐵道藝術村即日起至7月14日止，展出美國在台協會「立穩根基，共創未來：AIT@40-1979年後美台關係展」，慶祝台灣關係法生效40周年，除回顧台美關係自1979年以來的發展，也展示許多珍貴的歷史資料。

市府今天舉行記者會，文化局指出，這次展覽分為大事紀、藝術區、VR體驗區、增進美台經濟與商業關係、美台人民關係、美台安全合作、台灣在全球社會的角色等主題區，除運用許多珍貴歷史文件、老照片、口述影片、物件外，還使用擴增實境和虛擬實境的技術，藉由與民眾的互動，讓展覽更生動有趣。

美國在台協會處長酈英傑表示，這次展覽展出許多文件、資料、數百張照片，還有虛擬實境的影像，將呈現從1979年以來美台雙邊深刻且廣泛的互動，近期AIT剛搬進斥資2.55億美元的內湖新館，可說是美台關係長期承諾的重要象徵，未來AIT將繼續增進美台安全合作、增進美台經濟與商業關係、增進台灣在全球社會的角色，及增進美台人民的關係。

林智堅說，在台美關係中，竹市扮演重要角色，不僅人口年輕、有高所得，在地還有許多國家級研究機構，因此，與美國的關係相當緊密。

林智堅說，軍事方面，過去美軍與新竹黑蝙蝠中隊合作執行偵察情蒐，在經濟上，竹市則擁有產值超過1兆的竹科園區，裡面的外商公司有79家，美商就有24家，投資金額高達240億元。另外，位在新竹的國家太空中心(NSPO)與美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)合作的「福衛七號」，也將在6月25日於美國佛羅里達州甘迺迪太空中心發射升空，因此，竹市在各方面都參與了台美關係的歷史。

「立穩根基，共創未來：AIT@40-1979年後美台關係展」在新竹市鐵道藝術村展...
「立穩根基，共創未來：AIT@40-1979年後美台關係展」在新竹市鐵道藝術村展出。記者王駿杰／攝影
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新竹台美關係
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