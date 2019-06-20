AIT@40-1979年後美台關係展 鐵道藝術村展出

2019-06-20 13:57 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ╱即時報導



新竹市鐵道藝術村即日起至7月14日止，展出美國在台協會「立穩根基，共創未來：AIT@40-1979年後美台關係展」，慶祝台灣關係法生效40周年，除回顧台美關係自1979年以來的發展，也展示許多珍貴的歷史資料。

市府今天舉行記者會，文化局指出，這次展覽分為大事紀、藝術區、VR體驗區、增進美台經濟與商業關係、美台人民關係、美台安全合作、台灣在全球社會的角色等主題區，除運用許多珍貴歷史文件、老照片、口述影片、物件外，還使用擴增實境和虛擬實境的技術，藉由與民眾的互動，讓展覽更生動有趣。

美國在台協會處長酈英傑表示，這次展覽展出許多文件、資料、數百張照片，還有虛擬實境的影像，將呈現從1979年以來美台雙邊深刻且廣泛的互動，近期AIT剛搬進斥資2.55億美元的內湖新館，可說是美台關係長期承諾的重要象徵，未來AIT將繼續增進美台安全合作、增進美台經濟與商業關係、增進台灣在全球社會的角色，及增進美台人民的關係。

林智堅說，在台美關係中，竹市扮演重要角色，不僅人口年輕、有高所得，在地還有許多國家級研究機構，因此，與美國的關係相當緊密。