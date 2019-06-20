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苗栗縣營造客語環境 徵選親子秀客語影片

2019-06-20 12:31中央社 苗栗縣20日電

苗栗縣政府文化觀光局為鼓勵民眾多說客語，打造「客家即生活、生活即客家」學習環境，舉辦「親子客語SHOW」影片徵選活動，即日起開放報名，最高獎金3萬元。

苗栗縣文觀局今天在縣府1樓大廳舉辦「2019苗栗親子客語SHOW」記者會，由文山國小學生演出客語話劇揭開序幕，小學生們身穿客庄民服，透過傳統客家俚語加上生動活潑的肢體動作，把現場來賓逗得哈哈大笑。

苗栗縣長徐耀昌表示，苗栗擁有65%客家人口，是名符其實的客家大縣，但看到許多年輕人不太會講客家話，是非常可惜的一件事情，因此特別要求文化觀光局客家事務科，藉由活動方式，鼓勵民眾在家多講母語，讓客家話持續向下扎根。

文化觀光局指出，「2019苗栗親子客語SHOW」影片徵選活動，以推動客語種子家庭為目的，組隊參加成員須為1/2設籍苗栗縣，隊員間須有2人以上為2代以上之直系血親，其中1人須是13歲以下兒童，並從20組已選出的客家古老諺語擇一創作，旁白語言皆以客家話為主。

文化觀光局長林彥甫指出，報名時間為6月20日12時至8月30日12時止，影片徵選分為資格審查、初審與複審，獎項包含金、銀、銅牌、優選、佳作，以及最佳創意、劇情、默契、造型和網路人氣獎等20個獎項，獎金從新台幣4000元至3萬元不等，預計10月27日公布得獎名單。

徐耀昌表示，客家親子客語影片徵選非常有創意，歡迎家中長輩多多鼓勵小朋友一起參加，希望藉此讓下一代提早「認同客家、了解客家、愛上客家」。

客語親子苗栗縣
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