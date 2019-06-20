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桃園楊梅柚子公園跨河景觀人行橋串連三民公園成亮點

2019-06-20 11:29聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

桃園市長鄭文燦今天參加楊梅區頭重溪柚子公園開園、公園旁道路通車典禮，新闢道路由瑞溪路一段連結至梅獅路二段232巷，並還串起三民公園、頭重溪柚子公園，成為楊梅區最具特色的公園休憩景點。

鄭文燦表示，為解決當地瑞溪路通往梅獅路交通問題，紓解路口壅塞情況，市府協調國有財產署撥用，與楊梅區公所公有地、部分私有用地等，完工後長度約221公尺、路寬8公尺，設置雙向各1車道，總經費約6430萬元包括工程費1107萬元、用地費5323萬元，可有效改善當地路段路口交通堵塞問題。

為提供在地鄉親更優質的遊憩空間，市府利用楊梅都市計畫公九公園用地，規畫以頭重溪分為南北兩側，南側基地已於107年6月開闢為三民公園，在保持原有生態景觀特色前提下，北側公園用地結合原有柚子園，打造成為以柚子為主題的頭重溪柚子公園，並興建連結2座公園的跨河景觀人行橋，克服南北兩串連不足的問題，歷經150日曆天，總工程經費2585萬元，成為楊梅地區重要的公園休憩特色景點。

鄭文燦表示，市政府自推出「開瓶計畫」以來，針對政策需要、可執行性高、工程效益高等要素的路段優先改善，目前已完成57條路段瓶頸打通，施工中共4條、規畫設計中25條，可帶動周遭路段交通通暢。

市府「開瓶計畫」在楊梅已完成校前路、五福路的拓寬及改善，高上路一段、牲牲路至秀才路拓寬及改善正進行規畫及施工中，此外，永揚綜合社會福利中心已完工啟用。市府也在楊梅設置了埔心公園茶葉天幕、三民公園的桃花天幕及伯公岡公園的梅花天幕等3個大型公園天幕。

市府還積極改善及新建楊梅地區許多老舊校舍，包括瑞梅國小、楊光中小學暨幼兒園、仁美國中風雨教室、楊梅國中教學大樓、瑞塘國小活動中心等，未來，桃園市政府會持續建設楊梅，如期完成各項建設，讓市民感受到不一樣的楊梅。

市府「開瓶計畫」先前在楊梅已完成校前路、五福路的拓寬及改善，高上路一段、牲牲路至...
市府「開瓶計畫」先前在楊梅已完成校前路、五福路的拓寬及改善，高上路一段、牲牲路至秀才路拓寬及改善正進行規畫及施工中。圖／桃園市政府工務局提供
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頭重溪柚子公園開園旁道路也開通，可由瑞溪路一段連結至梅獅路二段232巷，並還串起...
頭重溪柚子公園開園旁道路也開通，可由瑞溪路一段連結至梅獅路二段232巷，並還串起三民公園。圖／桃園市政府工務局提供
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楊梅區頭重溪柚子公園開園，屬於有特色的休憩景點。圖／桃園市政府工務局提供
楊梅區頭重溪柚子公園開園，屬於有特色的休憩景點。圖／桃園市政府工務局提供
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鄭文燦幼兒園
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