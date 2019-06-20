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桃園民族公園「富士山」滑梯亮相 戲水區7月開噴

2019-06-20 11:23聯合報 記者張裕珍╱即時報導

天氣炎熱，不少家長殷殷企盼公園戲水設施儘早開放，方便帶孩子消暑戲水，桃園市桃園區永康、陽明與民族公園都有戲水區，其中位於三民路上的民族公園，歷經多月翻新改建，公園內多了一座富士山造型的遊戲設施，孩子可攀繩、攀岩也能玩滑梯，每逢夏天最受民眾期待的戲水區面積也拉大，一旁還有乘涼區，可容納更多戲水人潮，預計7月1日開放戲水。

桃園區民族公園位於民族路與三民路交界，區公所考量既有設施老舊，區公所去年下半年斥資1909萬元進行翻新改造，以日式風格為特色，在公園內新建櫻花步道、野餐區與富士山造型滑梯，富士山造型滑梯堪稱公園亮點，「山型」分設攀岩、攀繩區，還有2座磨石子滑梯供遊戲，區公所也同時重新整理戲水區，噴水設施變大，並打造供休憩遮蔭的日式涼亭。

歷經多月翻新改造，民族公園終於在近月拆掉圍籬、完成驗收，不過，因去年翻新工程啟動時，因設不設公廁引起各方激辯，工程一度暫時停擺，最後仍維持不設公廁，繼續興建，此次翻新之後，區公所「低調」未辦啟用典禮，已有不少民眾得知開放，帶著孩子入內遊戲。

民族公園戲水區經翻新後，比以往來得寬闊，可容納人數變多，周邊也多了階梯平台與日式涼亭，方便民眾休憩使用，區公所已經完成噴水測試，預計7月1日正式通水，水景瀑布親水區也比照往年採每小時定時噴水，每次噴15分鐘，一旁就有涼亭與遊戲場，方便家長陪伴。

桃園區民族公園歷經多月翻新改建，公園內多了一座富士山造型的遊戲設施，一旁還有乘涼...
桃園區民族公園歷經多月翻新改建，公園內多了一座富士山造型的遊戲設施，一旁還有乘涼區。記者張裕珍／攝影
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桃園區民族公園歷經多月翻新改建，公園內多了一座日式涼亭。記者張裕珍／攝影
桃園區民族公園歷經多月翻新改建，公園內多了一座日式涼亭。記者張裕珍／攝影
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桃園區民族公園歷經多月翻新改建，公園內多了一座富士山造型的遊戲設施，可玩滑梯、攀...
桃園區民族公園歷經多月翻新改建，公園內多了一座富士山造型的遊戲設施，可玩滑梯、攀岩，公園內原有樹木也有保留維護。記者張裕珍／攝影
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桃園區民族公園歷經多月翻新改建，公園內多了一座富士山造型的遊戲設施，每逢夏天最受...
桃園區民族公園歷經多月翻新改建，公園內多了一座富士山造型的遊戲設施，每逢夏天最受民眾期待的戲水區面積也拉大，一旁還有乘涼區，可容納更多戲水人潮，預計7月1日開放戲水。記者張裕珍／攝影
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桃園區民族公園歷經多月翻新改建，公園內多了一座富士山造型的遊戲設施，每逢夏天最受...
桃園區民族公園歷經多月翻新改建，公園內多了一座富士山造型的遊戲設施，每逢夏天最受民眾期待的戲水區面積也拉大，一旁還有乘涼區，可容納更多戲水人潮，預計7月1日開放戲水。記者張裕珍／攝影
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桃園區民族公園歷經多月翻新改建，公園內多了一座富士山造型的遊戲設施，一旁還有乘涼...
桃園區民族公園歷經多月翻新改建，公園內多了一座富士山造型的遊戲設施，一旁還有乘涼區。記者張裕珍／攝影
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