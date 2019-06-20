透納氏症女孩僅127公分 走出必庇護工坊當超商店員

2019-06-20 10:43 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹縣25歲的曉君因透納氏症的影響，身高僅有127公分，但她不自我設限，在喜憨兒基金會喜歡你餐坊工作2年後，決心外出就業挑戰，經過2個月的職業評估與工作媒合，6月進入全家便利商店開始新的職涯挑戰，認真學習新工作的曉君也獲得店長的好評，「曉君跟其他的員工其實沒有不同，但她比別人多了更強學習的決心。」

原本在喜歡你餐坊sefun café 竹北勝利店工作已2年的曉君，雖然個子不高，但一直是門市的小領班、店長的小幫手，經過2年在喜憨兒烘焙餐廳的工作淬鍊，更激發了她想要外出就業挑戰的決心。

經過2個月的職業評估與工作媒合，曉君在6月進入全家便利商店，開始了新的職涯挑戰，她每天早上必須提早一個小時出門，搭公車經過兩次的轉乘，抵達工作地點後準時打卡，上班從未遲到。

基金會內部督導范崗鈺說，曉君以前在烘焙餐廳上班的2年中，早已建立起良好的日常作息，同時也訓練出工作的自我要求，所以對於剛進一般性職場的她來說，準時上班是一件再平常不過的事情。

從交班開始，進貨上架、收銀結帳、盤點、門市清潔，曉君在早班繁瑣的工作中忙碌穿梭，但面對新工作以及同事的協助與指導，她的臉上始終帶著微笑，並隨身帶著寫滿工作備忘筆記的小小的筆記本，回家也會跟媽媽一起溫習。曉君敬業的態度也獲得店長的稱讚，更認為她與一般員工沒有不同，反而多了更強學習的決心。

喜憨兒基金會桃竹區主任顏鴻吉表示，喜憨兒社會福利基金會成立24年，除大眾熟知的照顧服務之外，也致力於心智障礙者的支持性就業服務，由就服員協助具就業意願的心智障礙者，從庇護工場轉到社區中媒合就業機會。