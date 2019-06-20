中壢區漁會放7萬黑鯛苗 理事長宣布成立「海洋艦隊」

2019-06-20 07:59 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市中壢區漁會於在新屋區永安漁港舉辦「2019魚兒魚兒回家趣」，理事長葉國傑、常務監事黃清旺、總幹事黃德汶與多個地方團體成員到場，除了欣賞與環保主題有關的演出，也和新屋當地的夏恩幼兒園小朋友，一同以接力方式將魚苗放流到大海，從小建立起魚類永續保育的觀念，大家頂著大熱天合計放流7萬尾的黑鯛(黑格仔)。

葉國傑表示，近年來因捕撈活動發達，造成溢捕及過撈的現象，加上海洋垃圾越來越嚴重，漁會跟海管處合作成立「海洋(環保)艦隊」，全力支援海面、海下打撈垃圾作業，也等於為漁民守護環境，重視漁業資源的永續經營與利用。

葉國傑希望藉由這次魚苗放流活動，不只建立小朋友維護海洋資源維護的觀念，也希望和大人達成共識，重視復育漁業資源和倡導生態保育，魚苗長成後豐富魚類資源、提高漁民收益，進而帶動永安漁港周遭的觀光產業。

黃德汶說，魚苗放流有助於豐富生態，過去調查顯示這些魚苗存活長大後通常在海岸活動棲息，要靠大家一起維護生態環境避免遭到破壞。

葉國傑、黃清旺、黃德汶指出，永安漁港在桃園市政府農業局及中壢區漁會的積極推動下，將傳統漁業轉型發展休閒漁業，每逢假日總吸引上萬人潮到來，而港區內的豐富自然資源及完整的生態環境，更是漁業的精華地帶及魚類棲息場所，所蘊育出的魚種，肉質甜美，總是能讓饕客慕名而來。