「傑克與魔豆」童話公園落腳八德區 預計今年底可完工

2019-06-20 07:45 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



桃園市八德區的兒35公園過去閒置多年，隨著近年桃園市人口增加，加上八德區發展快速，為活化周邊生活機能，市府以知名童話故事「傑克與魔豆」設計主題公園，預計今年7月招標，若順利完成發包，8、9月動工後，目標今年底將可完工啟用，成為桃園全新特色景點。

為增加市民休憩空間，平衡都會區中環境負擔，市府工務局以「傑克與魔豆」故事作為發想，規劃兒35公園成為共融式遊戲公園，全區面積為0.3205公頃、約969坪，位於永興街與高城六街、高城八街，未來將結合周邊生活機能，提升居民生活品質。

景觀工程科長周明正表示，主題公園將規劃「藤蔓遊戲區」、「大巨人遊戲區」、「銀青共榮互動遊戲區」、「社區活動廣場」，其中藤蔓遊戲區設計礫石坑、大葉藤蔓攀爬架，地面採用無縫彈性地墊，增加孩童遊憩安全性，此外大巨人遊戲區中，設計造型魔豆藝術裝置、巨手攀繩及造型土丘，讓親子彷彿置身童話世界般，感受被巨人「掌握在手」的震撼感。

另外為了讓各年齡層都能使用，於銀青共榮互動遊戲區中規劃共融式雙座鞦韆、彈跳網，而社區活動廣場中也有體健設施、休憩座椅，全區也以藤蔓造型打造還園步道，另外還有大型草皮區、圓形開口廣場等活動場域，不僅好玩也好拍。