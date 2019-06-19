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毒品犯竟判無罪！警方交不出的影片藏了什麼秘密？

挾持人質事件如「電影情節」 鄭文燦：2小隊長晉陞定了

2019-06-19 20:01聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園市612歹徒挾持人質事件圓滿落幕，桃園市長鄭文燦今天下午出席市警局舉辦桃園企業聯合會致贈偵破持槍挾持人質事件有功人員獎勵金表揚，由該會副理事長簡瑞璋代表致贈50萬元獎勵，「小隊長王強生、洪俊德確定陞二線一」，鄭文燦宣布說，王、洪兩位小隊長英勇事蹟，警政署專案會議同意破格晉陞，兩人7月到警大受訓完成後，會直接升二線一，並分發市警局刑事警察大隊適當職缺，表示對基層警察努力的最大肯定、有助激勵警察士氣。

鄭文燦說，6月12日歹徒持槍挾持人質危機，「像電影情節」，所幸平安落幕，沒有人受傷，是最好的結果，過程中警察團隊表現冷靜、勇敢和精準判斷，以人質安全第一，最高戰略「讓歹徒放下武器」，談判過程歹徒情緒不穩，朝天花板開好幾槍，在陳國進局長指揮桃園分局8派出所和市刑大，王強生、洪俊德兩人進去與歹徒斡旋，王被歹徒用槍抵住頭腰，過程辛苦，「我緊張要死」，幸好完美演出，在615警察節送給國人最好禮物。

桃園企業聯合會副理事長簡瑞璋率執行長楊文慶 、該會理事賴文祥、戴水泉參加致贈偵破持槍挾持人質事件有功人員獎勵金50萬元表揚，由桃園分局長翁群能代表接受，簡瑞璋表示，612人質事件，歹徒最後投降、人質平安，鄉親肯定警方的專業判斷、談判技巧，桃園警方高越辦案力謂「人民保姆、犯罪鬥士」，也是桃園百姓之福，尤其兩位小隊長英勇行為「警界之光」，該會代表向警察說聲辛苦和感謝。

「王強生、洪俊德晉陞二線一星定了」，鄭文燦報告警政署核准的好消息，他表示，王、洪2人之外的其他參與有功人員分別記一、二大功獎勵，市府預定24日舉辦警察節感謝餐敘，邀請612人質事件有功警察參加，表達市府對警察團隊的肯定。

桃園市長鄭文燦（左一）報告人質事件的「小隊長王強生、洪俊德確定陞二線一」，市警局...
桃園市長鄭文燦（左一）報告人質事件的「小隊長王強生、洪俊德確定陞二線一」，市警局長陳國進（左二）指揮與有榮焉。記者曾增勳／攝影
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桃園市長鄭文燦與桃園企業聯合會代表肯定人質事件警界有功人員的表現。記者曾增勳／攝...
桃園市長鄭文燦與桃園企業聯合會代表肯定人質事件警界有功人員的表現。記者曾增勳／攝影
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桃園市長鄭文燦（中）肯定市警局小隊長王強生（右）、洪俊德（左）兩人英勇表現，恭喜...
桃園市長鄭文燦（中）肯定市警局小隊長王強生（右）、洪俊德（左）兩人英勇表現，恭喜兩人確定陞二線一。記者曾增勳／攝影
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桃園企業聯合會副理事長簡瑞璋（前左）代表致贈獎勵金50萬元獎勵人質事件有功人員，...
桃園企業聯合會副理事長簡瑞璋（前左）代表致贈獎勵金50萬元獎勵人質事件有功人員，由桃園分局長翁群能（前右）代表接受。記者曾增勳／攝影
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警察人質鄭文燦
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