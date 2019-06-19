苗栗就服站舉辦聯合徵才 協助退除役官兵就業

2019-06-19 19:38 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



勞動部勞動力發展署桃竹苗分署今與苗縣榮民服務處，共同舉辦苗栗地區現場徵才，協助失業民眾及榮民榮眷就業機會，苗栗就業中心提醒，現正值畢業季，勞動部協助青年朋友就業，提供青年跨域就業津貼補助，可多加利用。

苗栗就業中心主任陳懷峰說，勞動部提供青年跨域就業津貼補助，凡年滿18至29歲、未在學且初次跨域尋職就業民眾，透過就業中心媒合並獲僱用即可申請搬遷津貼、租屋津貼或交通津貼，減少青年至外地就業因距離所致就業障礙。除青年跨域就業津貼外，也有一般民眾適用「跨域就業津貼」，適用對象，失業期間連續達3個月以上、非自願行離職。

今在苗栗就業中心舉辦徵才活動，邀請19家廠商，包括智邦科技、佳山國際等，提供各類工程師及技術員、倉管、門市、櫃台行政人員等1500個職缺，今日參加徵才活動255人，遞送履歷227人，其中以信邦電子收到34封履歷最多。