迎接炎炎夏日 桃園廣豐新天地徵「清涼大使」抽餐券

2019-06-19 19:16 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



暑假即將到來，不少民眾除了安排旅遊行程，也喜歡走清新一日遊小旅行，逛市集打卡拍網美照，桃園廣豐新天地商場今年暑期推出「Summer夏日市集」活動，自6月底至9月初，將舉辦4場市集活動，媲美高雄台鋁生活廣場、台中誠品綠園道，打造桃園全新文創市集景點。

廣豐新天地行銷經理鍾宛君指出，近日興起網美打卡風，不少年輕男女喜愛拍攝景點上傳社群媒體，因此也推出「清涼一夏－廣豐Summer冰店急徵最佳代言人」活動，邀請民眾和超大芒果挫冰、西瓜及冰攤等可愛道具拍照，照片上傳臉書後，按讚人數最多者可獲得饗泰多1000元餐券1張、次高者及評審團創意獎可分別獲得魔法咖哩500元餐券1張。

鍾宛君表示，暑期市集規劃每月一場系列活動，6月29、30日為夏日市集，7月20、21日為玩具市集，8月10、11日和風市集，9月14、15日動物市集，多以親子同樂為主題規劃，此外也希望提供空間給手作達人展現無限創意，鼓勵年輕藝術家發揮創作能量。