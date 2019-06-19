5億餘元新闢三姓橋路今通車 改善新竹香山交通瓶頸

2019-06-19 19:09 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ╱即時報導



斥資5.3億元新闢的新竹市香山區三姓橋路今天通車，全長約1820公尺，串連中華路至元培橋，將可紓解元培街的交通，大幅提升居民與元培、中華、玄奘3所大學學生的通勤通學安全，市長林智堅說，希望給市民與學生一條安全舒適的返家路，也呼籲大家遵守速限小心駕駛。

市府在元培街與三姓橋路路口舉辦通車典禮，市長林智堅與中華大學副校長鄭藏勝、玄奘大學校長簡紹琦及元培科大校長林志城及多名民代焚香祈福及剪綵，居民更是開心舉標語慶祝這條等待30年的道路終於開通，林智堅也帶領大家一起走一段路體驗這項香山區近年最大規模的建設。

林智堅說，他初任市長時，元培校長林志城即為學生請託，因元培街僅5至8公尺寛，北接香山工業區，沿線有元培、玄奘、中華3所大學，通勤通學車流量大，尖峰時段1小時多達1080輛次，希望市府新闢外環替代道路，紓解元培街交通改善壅塞及肇事情形。

林智堅表示，他與市府團隊全力推動三姓橋路計畫，爭取中央補助及利用地方配合款，共斥資5.3億元新闢三姓橋路，此路已規畫2、30年，他感謝278名地主配合提供用地，讓工程順利推動終於完工通車，提供市民及學生安全舒適回家的路，兩側也設有人行道可供居民散步，他希望3校校方叮嚀學生，騎車務必遵守速限小心駕駛。