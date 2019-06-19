竹科管理局辦政府與企業交流座談會 凝聚反貪腐共識

2019-06-19 18:37 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



為滿足工商團體及產業界對於政府建構完善投資環境，提升行政效率的需求，科技部攜手法務部廉政署、新竹縣、市政府、科技部新竹科學工業園區管理局及新竹科學園區保警中隊，今天下午共同辦理「破解圖利-便民意、增效率」政府與企業交流座談會，凝聚公、私部門反貪腐共識。

因應美中貿易戰衝擊全球的經濟，政府積極建構完善投資環境，歡迎台商回流，面對企業及工商團體期盼政府建構完善投資環境，提升行政效率的需求，科技部以跨域結合的模式，串聯新竹縣市政府及竹科管理局的行政資源，分別邀集大新竹地區的企業及工商團體代表，與政府相關業務單位，共同參加交流座談，合計約230人參加。

交流座談除邀請法務部廉政署主任秘書馮成宣導法紀案例，並由新竹縣、市政府及竹科管理局說明受理工商登記、投資審查、採購、消防、建管及環安等相關業務的簡政便民措施，讓企業及工商團體代表，了解各政府部門積極建構完善投資環境的努力。