親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

昔為普悠瑪翻覆下台 吳宏謀接任中華郵政董事長

國民黨屏東第一選區立委初選登記截止 他竟沒現身

竹科管理局辦政府與企業交流座談會 凝聚反貪腐共識

2019-06-19 18:37聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

為滿足工商團體及產業界對於政府建構完善投資環境，提升行政效率的需求，科技部攜手法務部廉政署、新竹縣、市政府、科技部新竹科學工業園區管理局及新竹科學園區保警中隊，今天下午共同辦理「破解圖利-便民意、增效率」政府與企業交流座談會，凝聚公、私部門反貪腐共識。

因應美中貿易戰衝擊全球的經濟，政府積極建構完善投資環境，歡迎台商回流，面對企業及工商團體期盼政府建構完善投資環境，提升行政效率的需求，科技部以跨域結合的模式，串聯新竹縣市政府及竹科管理局的行政資源，分別邀集大新竹地區的企業及工商團體代表，與政府相關業務單位，共同參加交流座談，合計約230人參加。

交流座談除邀請法務部廉政署主任秘書馮成宣導法紀案例，並由新竹縣、市政府及竹科管理局說明受理工商登記、投資審查、採購、消防、建管及環安等相關業務的簡政便民措施，讓企業及工商團體代表，了解各政府部門積極建構完善投資環境的努力。

在竹科管理局局長王永壯主持交流座談下，參加的企業及工商團體代表，各政府部門代表面對面溝通，會場發言熱烈，充分雙向意見交流，建立工商團體及產業界對公部門的清廉信賴，強化企業誠信，也凝聚公、私部門反貪腐共識。

科技部攜手法務部廉政署、新竹縣、市政府、科技部新竹科學工業園區管理局及新竹科學園...
科技部攜手法務部廉政署、新竹縣、市政府、科技部新竹科學工業園區管理局及新竹科學園區保警中隊，今天下午共同辦理「破解圖利-便民意、增效率」政府與企業交流座談會，凝聚公、私部門反貪腐共識。 圖／竹科管理局提供
分享

新竹台商
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

5億餘元新闢三姓橋路今通車 改善新竹香山交通瓶頸

2019-06-19 19:09

老醫院重生！ 中壢新國民醫院與台北醫學大學合作經營

2019-06-19 16:22

桃市斥資280萬元開設「工匠技藝學堂」 今暑期開課

2019-06-19 15:46

新竹縣首座「五星級」影城簽約 預計2022年完工

2019-06-19 14:39

殉職警員器捐遺愛 父母今到台南空軍基地分享心路歷程

2019-06-19 11:07

中正公園蓋地下停車場惹議 鄭文燦宣布：暫緩推動

2019-06-19 11:05

明年預算先統刪15% 鄭文燦：負責任的做法

2019-06-19 10:28

注意！新竹縣竹東鎮20日至21日 將停水11小時

2019-06-19 10:28

草莓新品種「戀香」 技轉大湖

2019-06-18 23:33

多雨加蟲害 龍潭採茶跟時間賽跑

2019-06-18 23:27

清大團隊開發AI回收機器人 3秒分類4物資

2019-06-18 23:23

八德舊衛所 改建日照中心啟動

2019-06-18 23:10

影／苗栗大湖農會技轉草莓品種 救援品種「戀香」登場

2019-06-18 20:03

螢火蟲電影院開跑 12部優質電影免費看

2019-06-18 16:52

楊梅首座天幕籃球場啟用 鄭文燦：使用率可增60%-80%

2019-06-18 16:15

這支新測速桿半個月拍1443張 小心被罰荷包失血

2019-06-18 15:31

奪維也納合唱金質獎的部落女童罹罕病 醫藥費急需援手

2019-06-18 14:24

港南運河風景區啟用 周日Pushbike賽親子來運動

2019-06-18 13:31

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

被質疑花6500萬清水溝？韓國瑜：下雨就淹 市民很辛苦

2019-06-19 12:13

基隆紅淡山步道驚見大眼鏡蛇 山友嚇壞！

2019-06-19 10:00

箱涵破、排水淤積 韓國瑜：不知市民這幾年怎麼熬的？

2019-06-19 13:07

小學生被竹棚壓死意外 創作者拆除全台最美沙灘台南日落塔

2019-06-19 11:49

新竹縣首座「五星級」影城簽約 預計2022年完工

2019-06-19 14:39

阿里山天雲谷瀑布如飛天瀑布 空拍達人驚艷

2019-06-19 07:34

中市大里水溝染紅 原來是它幹的

2019-06-19 13:59

影／東港黑鮪魚拍賣破千尾 「最大尾」410公斤刷新紀錄

2019-06-19 11:03

國民黨屏東第一選區立委初選登記截止 他竟沒現身

2019-06-19 17:09

中正公園蓋地下停車場惹議 鄭文燦宣布：暫緩推動

2019-06-19 11:05

影／雄女小記者專訪高雄市長 韓國瑜贈人生道路8字箴言

2019-06-18 20:39

韓流消退？ 愛河「韓冰餐飲」55萬求頂讓

2019-06-19 14:47

注意！新竹縣竹東鎮20日至21日 將停水11小時

2019-06-19 10:28

蕭美琴民調輸國民黨人選？綠花蓮主委：很驚訝

2019-06-19 13:56

昨天看完五股垃圾山 侯友宜今天向公安疑慮業者宣戰

2019-06-19 10:35

明年預算先統刪15% 鄭文燦：負責任的做法

2019-06-19 10:28

影／綠島潛水喜遇海豚共游 專家說罕見也讚潛客水準高

2019-06-18 17:12

臨登工廠50萬合法化？王惠美：別花憨錢

2019-06-18 23:53

「最乾淨城市」8連霸紀錄成絕響 新北未來只求更乾淨

2019-06-19 11:08

宜蘭80年菜市場辦美展 買菜人驚豔

2019-06-19 00:25

港人最愛台灣石斑加碼購 韓國瑜：品質一定沒話講

2019-06-18 21:36

影／苗栗大湖農會技轉草莓品種 救援品種「戀香」登場

2019-06-18 20:03

空氣臭到吃不下飯睡不著覺 逾百居民屏縣府前下跪抗議

2019-06-19 16:16

淡海新市鎮法規鬆綁 7廠商將擴廠

2019-06-18 23:37

基隆市招考80名清潔隊員 背沙包跑60公尺拚高下

2019-06-19 17:34

台東生態工作者與超商店員合作 搶救獨角仙70多隻甲蟲

2019-06-19 07:35

基隆和平島聖薩爾瓦多城考古新發現 4墓區有3具遺骸

2019-06-19 17:23

預備金用這 高市公布溝渠清淤照

2019-06-18 23:41

不重視綠川、柳川？盧秀燕：拭目以待

2019-06-18 23:45

基隆通化、居仁里升級C級長照站 林右昌：經費增1倍

2019-06-19 08:21

韓國瑜直播獲網友50萬元「斗內」 全捐珍珠計畫助小媽媽

2019-06-19 13:11

桃市斥資280萬元開設「工匠技藝學堂」 今暑期開課

2019-06-19 15:46

與大學校長見面 韓國瑜盼加強產學合作

2019-06-19 11:39

他服刑當修行學得好手藝 出獄後訂單接連來

2019-06-18 19:51

一年內家中至親兩死一植物人 8旬視障老翁處境待援

2019-06-19 16:33

霸氣掃蕩新北五股垃圾山不法 拆除大隊今拆2違建

2019-06-19 12:07

鴿子群聚惹民怨 柯文哲：錄影拍照開罰餵食者

2019-06-19 13:22

「旅客不需東奔西跑」基隆城際轉運站動工 後年完工

2019-06-18 23:16

影／侯友宜今晚宴請新北12立委 黃國昌、吳秉叡不出席

2019-06-19 11:05

RCA場址堆廢棄物 環保局限1周內清除

2019-06-18 23:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top