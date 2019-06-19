機車行人硬闖危險 龍潭中興路將增設道路分隔島

2019-06-19 18:28 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市龍潭通往國軍桃園總醫院中興路段車流量大，但道路未設安全島，僅以防撞立桿及槽化線區隔雙方車道，經市議員徐玉樹爭取，公務總局已同意中興路大昌路到民豐一街口路段，分3路段施工增設中央分隔島，並同步辦理電纜地下化工程，以減少車禍發生。

第1階施工為中興路九龍段到桃園醫院，目前施工中；第2階段為成功路口到中正路，6月20日到7月20日施工；第3階段桃園醫院到成功路口，7月21日到8月20日施工。中央分隔島開挖區會以型鋼護欄區隔，白天僅日間移動施工為原則，盡量維持單向雙向通車，夜間10時後僅佔用一車道施工。

市議員徐玉樹表示，經統計中興路從大昌路口到民豐一街口間，3.8公里路段，兩側有電線桿、電信桿與交通號誌桿共約300餘支，有如蜘蛛網電線橫跨道路上空，破壞市容觀瞻。

此外，未設分隔島僅劃設槽化線，以及豎立防撞立桿區隔對向車道，屢有機車、腳踏車及行人，為圖方便硬闖從槽化線穿越馬路，據警方統計5年內發生3件死亡車禍，105年大大小小車禍達352件。

增設道路中央分安全島時，能一併著手台電、電信等線纜地下化，將電箱、電桿全部遷移到中央分隔島上，不但改善市容，也能提升交通安全，可說一舉數得。

公路總局第一區養護工程處復興工務段，為改善行車安全，105年底在中興路全線設置防撞桿後，交通事故發生率從106年起明顯減少50%以上，證明設置中央分隔島確實能減低交通事故。