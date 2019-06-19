機車行人硬闖危險 龍潭中興路將增設道路分隔島
桃園市龍潭通往國軍桃園總醫院中興路段車流量大，但道路未設安全島，僅以防撞立桿及槽化線區隔雙方車道，經市議員徐玉樹爭取，公務總局已同意中興路大昌路到民豐一街口路段，分3路段施工增設中央分隔島，並同步辦理電纜地下化工程，以減少車禍發生。
第1階施工為中興路九龍段到桃園醫院，目前施工中；第2階段為成功路口到中正路，6月20日到7月20日施工；第3階段桃園醫院到成功路口，7月21日到8月20日施工。中央分隔島開挖區會以型鋼護欄區隔，白天僅日間移動施工為原則，盡量維持單向雙向通車，夜間10時後僅佔用一車道施工。
市議員徐玉樹表示，經統計中興路從大昌路口到民豐一街口間，3.8公里路段，兩側有電線桿、電信桿與交通號誌桿共約300餘支，有如蜘蛛網電線橫跨道路上空，破壞市容觀瞻。
此外，未設分隔島僅劃設槽化線，以及豎立防撞立桿區隔對向車道，屢有機車、腳踏車及行人，為圖方便硬闖從槽化線穿越馬路，據警方統計5年內發生3件死亡車禍，105年大大小小車禍達352件。
增設道路中央分安全島時，能一併著手台電、電信等線纜地下化，將電箱、電桿全部遷移到中央分隔島上，不但改善市容，也能提升交通安全，可說一舉數得。
公路總局第一區養護工程處復興工務段，為改善行車安全，105年底在中興路全線設置防撞桿後，交通事故發生率從106年起明顯減少50%以上，證明設置中央分隔島確實能減低交通事故。
中興路中央分隔島規劃後開口位置，依序為中興路九龍段3巷、50巷、東龍街，中興路九龍段276巷、340巷、355巷，民豐一街、六街，中興路54巷、55巷，武漢營區訓練場武、漢營區、中興路63巷國軍桃園總醫院，中興路211巷、216巷，武漢路、中興路288巷、290巷，國聯街、中興路336巷、中興路379巷、392巷，中興路393巷、中興路416巷、461巷中興路483巷、中興路499巷、500巷成功路、中興路553巷永興街、成功路39巷消防局前大昌路一段、二段公園路、華南路一段加油站入口、中正路。
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