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本周六舉辦新豐西瓜節 豪雨影響今年產量少四成

2019-06-19 17:41聯合報 記者郭政芬╱即時報導

新豐鄉西瓜節本周六將在鄉公所前廣場舉辦，今天於中崙三元宮迎賓會館舉行「108年度...
新豐鄉西瓜節本周六將在鄉公所前廣場舉辦，今天於中崙三元宮迎賓會館舉行「108年度新豐鄉西瓜評鑑比賽」。記者郭政芬／攝影
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新豐鄉西瓜節本周六將在鄉公所前廣場舉辦，今天於中崙三元宮迎賓會館舉行「108年度新豐鄉西瓜評鑑比賽」，農業處長邱世昌、新豐鄉長許秋澤與新豐鄉農會總幹事鄭旭凱、理事長劉展維都到場參加，今年評鑑比賽共有25位農友報名參加。評鑑結果出爐，西瓜王由農友李國興所種34.05台斤西瓜奪下，張寶孫、陳國彬的西瓜各33.05台斤封后；魏增權所種西瓜甜度14.9度最甜。

綜合評分由官傳桂榮獲冠軍、史文華亞軍、黃國展季軍；優等則有羅筠棋、田朝龍、黎傳浩、黃金堂、李國興、史文圈、史文良、陳國彬等八人。 

邱世昌表示，雖然今年受到5月豪雨影響，產量減少約3到4成，不過西瓜品質還是相當不錯，評鑑的西瓜甜度最高還有14.9度。本周六舉辦的西瓜節推廣活動，現場有西瓜、洋香瓜品嚐，好吃好買，歡迎民眾一起來享用。 

許秋澤表示，今年5月豪大雨影響新豐地區瓜田損失嚴重，感謝縣府第一時間核定補助約170萬，讓辛苦的瓜農減少損失。鄭旭凱提到，西瓜評鑑有甜度、外觀表皮、纖質感等有3大重點，今年受天災影響，這些能留存的西瓜及洋香瓜，品質非常棒。 

新竹縣西瓜種植面積約42公頃，產量約850公噸，其中以新豐鄉種植最廣約26公頃。新豐鄉土壤多屬紅土沙質，適合栽種瓜果，且在桃園區農業改良場輔導之下，精選優質品種，輔以農友多年用心栽種經驗，產出的瓜果無論甜度、口感、品質皆屬上乘，更是炎炎夏日消暑解渴之聖品。

今年評鑑比賽共有25位農友報名參加。評鑑結果出爐，西瓜王由農友李國興所種34.0...
今年評鑑比賽共有25位農友報名參加。評鑑結果出爐，西瓜王由農友李國興所種34.05台斤西瓜奪下，張寶孫、陳國彬的西瓜各33.05台斤封后；魏增權所種西瓜甜度14.9度最甜。記者郭政芬／攝影
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新竹豪雨
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