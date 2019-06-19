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桃園市楊梅民防中隊基本訓練 發揮大愛

2019-06-19 17:39聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

桃園市楊梅警分局今天在分局禮堂舉辦年度民防中隊基本訓練，並由中隊長、敏盛醫療體系資產公司董事長張長榮代表敏盛體系捐助楊梅區低收入戶30萬元，由楊梅區長羅國裕代表受贈。活動在醫生及護理長生動的授課中達到寓教於樂，也讓民防中隊的訓練更增添實質意義。

分局長林信雄期勉民防中隊人員，提升民防協勤能力及執行勤務要領與技能，發揮民力協助的力量，更讓鄉親有個安居樂業的生活環境。

楊梅民防中隊基本訓練由中隊長張長榮致開幕詞，感謝民防中隊將村里視為自己的家園，將里民視為自己的親朋好友，無私的犧牲奉獻勉勵所屬隊員，隨時保持守望相助保護家園的心情，協助警方打擊犯罪防範不法與關心弱勢。民防中隊日前也全員參加新屋淨灘公益活動，結合分局慶祝警察節活動邀演藝人員共襄盛舉，慰勞苦功高的警察。

楊梅警分局以民防中隊為單位，因應警察工作服務導向、有效防制犯罪提升破獲能量、顧客導向、問題導向等原則，重點取締掃蕩根源為改造槍械工廠、製造毒品工廠、汽機車解體工廠、職業大賭場、搖頭店、賭博電玩場所，執行維護治安成效結合實施協勤人員組訓，展現民防團隊協助維護社會治安之決心。

民防中隊訓練內容有講授全民國防教育（民防人員服勤要領）、性別平等課程與邀請敏盛醫院講授基本救命術議程BLS教學、教導成人心肺復甦術實務演練。

楊梅警分局長林信雄（右）也到場授課。圖／楊梅警分局提供
楊梅警分局長林信雄（右）也到場授課。圖／楊梅警分局提供
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楊梅警分局民防中隊在分局禮堂舉辦年度基本訓練。圖／楊梅警分局提供
楊梅警分局民防中隊在分局禮堂舉辦年度基本訓練。圖／楊梅警分局提供
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中隊長、敏盛醫療體系資產公司董事長張長榮代表敏盛體系捐助楊梅區低收入戶30萬元，...
中隊長、敏盛醫療體系資產公司董事長張長榮代表敏盛體系捐助楊梅區低收入戶30萬元，由楊梅區長羅國裕代表受贈。圖／楊梅警分局提供
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