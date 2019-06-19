桃市斥資280萬元開設「工匠技藝學堂」 今暑期開課

2019-06-19 15:46 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



為推動技職教育向下扎根，桃園市教育局今年投入280萬元經費，於龍潭高中推動「桃園市工匠技藝學堂」，利用龍潭高中教室空間、設備及教師等資源，延聘具有專業背景的師資群，開設實作課程推廣工匠技藝教育，盼促進技職教育發展，桃園市長鄭文燦表示，市府將全力支持此項新挑戰，盼打造桃園成為技職教育的典範城市。

教育局表示，桃園有34所公私立高中，其中20所含商科、工科、農業科等職科，高中技職教育占全體公私立高中59%，具有相當比例。雖然學校數不多，但各校學生人數偏多，尤其就全國前十大學校人數排名，包括啟英高中、新興高中、育達高中等校，學生數皆超過4000人，規模龐大。

教育局長高安邦指出，市府去年投入4678萬元經費，補助高中「技職教育專案計畫」，前瞻計畫則以約7068萬元經費優化實作環境，舉辦各類課程、社團，以及寒暑假育樂營、競賽等活動，提供國中小學生更多職業探索機會。高中階段則以建教合作、進修學校及實用技能課程等方式推動技職教育。

今年為推動技職能量，市府規劃和龍潭高中合作，自今年7月起開辦「桃園市工匠技藝學堂」，招收龍潭高中在學生、及年滿13歲以上設籍桃園市民，開設「室內配線」、「園藝技術」、「造園景觀設計」及「中式麵食加工」等課程。