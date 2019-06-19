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新竹縣首座「五星級」影城簽約 預計2022年完工

2019-06-19 14:39聯合報 記者郭政芬╱即時報導

專屬新竹縣的「五星級」影城將進駐！今天上午新竹縣長楊文科與龍享廣場股份有限公司董事林煌盛於新竹縣政府大廳，正式簽定「竹北市自強七街立體停車場BOT案」興建營運契約，投資額達12億多元，特許年限為50年，明年年初動工約，預計3年完工。

縣長楊文科感謝龍享廣場公司的精準眼光，投資打造竹縣竹北第一座影城，竹北截至5月底人口約有19萬人，並還在持續增長，此案能滿足民眾基本生活及消費需求，並提供600個停車空間，創造上千就業機會。期待工程能如期完成，讓竹縣居民交通、娛樂、生活更便利，享受「夜生活」、逛街、看電影，不用再跑到別的縣市!並成為吸引旅客前來消費的新亮點！

另外，楊文科也提到，本縣招商屢有佳績，他前陣子也至台北接受財政部「招商卓越獎」第一名的獎項，BOT為政府、企業、民間三方創造三贏的一種興建公共工程方式，能提振經濟、帶動周邊產業創新升級、創造就業機會，未來也將推出停18停車場用地BOT案。

龍享廣場股份有限公司總經理謝翰霆說，未來會與龍祥電影集團合作，打造五星級電影院與特色美食商城，影城將擁有15個影廳1,500個席位、600個停車空間，還為本縣居民釋出300坪公益空間，供親子共讀等，享受多元化的生活消費及休閒。

投資額達12億多元，特許年限為50年，明年年初動工約，預計3年完工。記者郭政芬／...
投資額達12億多元，特許年限為50年，明年年初動工約，預計3年完工。記者郭政芬／攝影 
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今天上午新竹縣長楊文科與龍享廣場股份有限公司董事林煌盛於新竹縣政府大廳，正式簽定...
今天上午新竹縣長楊文科與龍享廣場股份有限公司董事林煌盛於新竹縣政府大廳，正式簽定「竹北市自強七街立體停車場BOT案」興建營運契約。記者郭政芬／攝影
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新竹楊文科電影
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