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苗縣青年願景咖啡館 青年群聚共創願景

2019-06-19 13:58聯合報 記者劉星君╱即時報導

促進青年對公共事務參與熱情，苗縣府結合青年委員邀集地方青年，透過腦力激盪群聚，讓青年想法與創意融入施政，苗縣府勞青處舉辦6場次「苗栗青夢想願景咖啡館」系列活動，首場昨在銅鑼鄉的曾義港茶園登場，第二場預計在7月13日下午在南庄鄉舉行，期盼透過平台，讓青年發聲，苗栗好政發生。

苗縣勞青處指出，「苗栗青夢想＠願景咖啡館」舉辦6場次，提供青年「思辨、對話、行動」的在地參與平台，每場次由副縣長鄧桂菊主持，由苗縣青年事務委員擔任與會人，邀集相關青年共同討論。

首場願景咖啡館18日在銅鑼鄉「曾義港（曾的東方美人茶品牌）茶園」登場，結合在地青年場域，由縣府青年事務委員會青年委員也是曾的東方美人茶品牌創辦人曾莉敏擔任主持人，縣府團隊引領在地青年、各產業代表探討「茶與杭菊產業升級與未來展望」，傾聽在地青年對地方未來發展提出願景與參與行動，實現由地方到政府「地方創生」精神。

副縣長鄧桂菊說，東方美人茶、杭菊為銅鑼地區代表性產業，面對產業興衰，政府與企業個體同在，透過轉型行銷產業升級再興，辦理主題性產業品茗茶季、杭菊節、開發在地特色料理，開創塑立「茶與杭菊」產業意象的行銷通路曝光度並整合各店家串連同異業結盟團聚力資源，形塑苗栗「茶與杭菊」品牌意象，翻轉地方創生走向國際，帶動苗栗整體農業觀光產業經濟發展。

勞青處指出，「促進青年公共參與」是縣府八大青年政策之一，今年規畫願景咖啡館以「苗栗在地青年」X「新世代創新政府」為核心，透過跨界交流及地方青年引領，讓更多人了解地方特色與產業文化，投入地方創生。

苗縣府結合青年委員邀集地方青年，腦力激盪群聚，讓青年想法與創意融入施政，苗縣府勞...
苗縣府結合青年委員邀集地方青年，腦力激盪群聚，讓青年想法與創意融入施政，苗縣府勞青處舉辦6場次「苗栗青夢想＠願景咖啡館」系列活動，第一場在銅鑼鄉登場。記者劉星君／翻攝
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苗縣府結合青年委員邀集地方青年，腦力激盪群聚，讓青年想法與創意融入施政，苗縣府勞...
苗縣府結合青年委員邀集地方青年，腦力激盪群聚，讓青年想法與創意融入施政，苗縣府勞青處舉辦6場次「苗栗青夢想＠願景咖啡館」系列活動，第一場在銅鑼鄉登場。記者劉星君／翻攝
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咖啡館願景夢想
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