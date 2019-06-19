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埤塘清淤工程遭質疑 桃市府將監督復原

2019-06-19 14:18中央社 桃園19日電

桃園市野鳥學會在106年發現，觀音區的紅塘埤疑遭填廢土，當時函請市府及內政部處理，卻遲遲沒有動作，質疑市府態度消極；市府今天表示，已責請桃園農田水利會復原現場。

桃園市野鳥學會理事長吳豫州受訪表示，學會在民國106年11月進行冬季埤塘野鳥調查時發現，觀音區的紅塘埤疑遭填廢土，面積達埤塘的1/5，當時立即函請市政府及內政部營建署處理，並獲得都市發展局回覆，填土部分為埤塘浚渫工程所堆置土方，已責請農田水利會復原。

吳豫州表示，現場不但遲遲沒有復原跡象，學會更在17日發現有機具進入填土區，並進行灌水泥工程。紅塘埤是冬季雁鴨喜愛停棲地，往年多達千餘隻鳳頭潛鴨度冬，在106年遭填土後僅剩百餘隻，嚴重影響且傷害整體生態。

吳豫州指出，紅塘埤為國家級濕地，依濕地保育法第25條規定，「非經主管機關許可禁止挖掘、取土、埋填、堆置或變更濕地地形地貌」。紅塘埤遭填土水泥施工，明顯違反濕地保育法，主管機關態度消極，鳥會要求「依法裁罰、恢復原貌」。

桃園農田水利會總幹事黃金德表示，紅塘埤因長久淤泥累積，為避免危及埤塘安全，水利會才進行浚渫清淤工程，同時採用生態工法，部分工程雖使用水泥灌注，但也會做些細孔並做好保育，工程預定年底前完工。

都市發展局表示，紅塘埤為桃園農田水利會所屬水利池，市府為輔導單位管理，埤塘進行清淤工程時因淤泥無法外送而堆置埤塘旁，須保持埤塘形狀；針對鳥會檢舉，市府會派員評估，若發現違反規定情節重大，將要求改善並依濕地法罰款。

濕地農田水利會內政部
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