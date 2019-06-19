掛號付費免到現場 新竹馬偕推智慧「Ｅ」療服務

2019-06-19 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



看準現代人講求「快、狠、準」辦事效率，新竹馬偕醫院進行智能「E」療服務，即日起初診病人掛號可於網頁填寫個人資料，減少等待時間；對於辦理住院的民眾，也提供電子化住院同意書服務，民眾在現場核對資料無誤並透過電子筆簽名即可，對老人家、身體不適的病人及家屬來說是一項福音。

醫事課課長林劭芸表示，為了幫民眾節省寶貴時間，新竹馬偕希望透過全面E化服務，讓民眾從掛號、查詢看診進度、到線上繳費，都能做最有效的時間安排。以往門診初診病患掛號，需至醫院現場填寫紙本資料，初診基本資料E化服務上線後，長者看病，家屬可先在家裡填寫線上相關資料，確實幫助民眾節省現場作業時間。

辦理住院方面，早期病患住院需填寫紙本住院同意書，線上E化服務開始後，民眾只需在網路上先填寫相關內容，到確認資料無誤後，以電子筆簽名即完成住院報到手續。此外，新竹馬偕也與醫指付平台合作，可支付非本人的醫療費用，對於幫助親友繳交看診費相當便利。