暑期溺水高峰期 平鎮消防加強水域救生技能

2019-06-19 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



每年暑期7到9月戲水旺季，同時也是青少年溺水高峰期。桃園市政府桃園市消防局第四大隊平鎮分隊為因應是類案件，今天到轄區危險水域舉辦水域救生訓練，包含IRB船艇操作、橫渡架設、拋繩槍運用及水上救生訓練等，強化救溺戰技。

據內政部統計，近5年消防機關執行水域救援青少年溺水者，暑假期間平均占全年度的45.16％，佔比將近一半。為強化救溺戰技，平鎮消防隊在暑期針對轄內的危險水域加強巡查，避免民眾戲水發生危險，並模擬民眾溺水情境，設定各水域下船點及河川溪流攔截點，以利災時的快速救援。

平鎮消防隊分隊長簡奕帆表示，面對救溺案件分秒必爭，除水域救生裝備器材預先整備好，紮實的訓練才能應付突發案件。水域救生訓練，除熟悉救生技能，也為了消防局即將辦理的救生游泳比賽而準備，希望能獲得佳績。

平鎮消防隊特別提醒，大部分溺水原因含括垂釣、戲水、工作，甚至是救溺，反而造成溺水等意外事故。如遇到有人溺水，民眾應該熟記救溺五招：「叫、叫、伸、拋、划」，以安全的方式幫助溺者。

1、叫：大聲呼救。

2 、叫：呼叫 119 、 118 、 110 、 112 。

3 、伸：利用延伸物（竹竿、樹枝等）。

4 、拋：拋送漂浮物（球、繩、瓶等） 。

5、划：利用大型浮具划過去（船、救生圈、浮木、救生浮標等）

為了預防溺水的發生，我們更應該牢牢記得防溺10招，讓戲水也可以很安全。

1、戲水地點需合法，要有救生設備與人員。

2、避免做出危險行為，不要跳水。

3 、湖泊溪流落差變化大，戲水游泳格外小心。

4 、不要落單，隨時注意同伴狀況位置。

5 、下水前先暖身，不可穿著牛仔褲下水。

6 、不可在水中嬉鬧惡作劇。

7 、身體疲累狀況不佳，不要戲水游泳。

8 、不要長時間浸泡在水中，小心失溫。

9、 注意氣象報告，現場氣候不佳不要戲水。