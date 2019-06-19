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藝術與醫療碰撞 文化獎花旦首度到醫院分享京劇藝術

2019-06-19 11:47聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

中國醫藥大學新竹附設醫院和台積電文教基金會共同舉辦「人文藝術講座」，邀請國光劇團當家花旦、也是第22屆台北文化獎得主朱安麗，首度到中醫大新竹附醫主講「京劇古典品味與現在心靈的初體驗」，也獲得在場出席的醫護人員、志工等熱烈迴響。

台積電文教基金會執行長許峻郎表示，國光劇團致力於自傳統賦予新生命，屢屢推出精彩好戲，台積心築藝術季自舉辦以來，也追隨國光劇團的腳步，定期推出國光好戲，期盼藉由好戲的引介，讓戲曲之美有所傳承。

22日晚上即將在新竹縣文化局演藝廳演出的《十八羅漢圖》，是國光劇團成團二十周年劇作，由劇作家劉建幗以一幅十八羅漢圖展開了層層鋪疊的劇情，並由三位戲曲大師魏海敏、唐文華、溫宇航精彩演繹。

朱安麗除了分享講座，也推薦《十八羅漢圖》，這齣戲從一幅古畫拍賣會開始發展，從看似充滿利益交換、虛與委蛇的場面，逐一抽絲剝繭出千金之畫背後的無價真情。

中醫大新竹附醫院長陳自諒表示，非常感謝台積電文教基金會和國光劇團舉辦「人文藝術講座」，讓醫護人員在工作之餘，透過藝術文化紓壓，提供身心靈美的饗宴，瞭解京劇。

陳自諒指出，在醫療上，也有透過藝術創作，進而療癒人心的專業助人方法，期許未來持續合作，提供醫護、病患或家屬與表演藝術近距離接觸的機會，豐富身心靈。

中國醫藥大學新竹附設醫院和台積電文教基金會共同舉辦「人文藝術講座」，邀請國光劇團...
中國醫藥大學新竹附設醫院和台積電文教基金會共同舉辦「人文藝術講座」，邀請國光劇團當家花旦、也是第22屆台北文化獎得主朱安麗，首度到中醫大新竹附醫主講「京劇古典品味與現在心靈的初體驗」。圖／中國醫藥大學新竹附設醫院提供
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中醫大新竹附醫院長陳自諒（左二）感謝台積電文教基金會和國光劇團舉辦「人文藝術講座...
中醫大新竹附醫院長陳自諒（左二）感謝台積電文教基金會和國光劇團舉辦「人文藝術講座」，讓醫護人員在工作之餘，透過藝術文化紓壓，提供身心靈美的饗宴，瞭解京劇。圖／中國醫藥大學新竹附設醫院提供
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22日晚上即將在新竹縣文化局演藝廳演出的《十八羅漢圖》，是國光劇團成團二十周年劇...
22日晚上即將在新竹縣文化局演藝廳演出的《十八羅漢圖》，是國光劇團成團二十周年劇作。圖／中國醫藥大學新竹附設醫院提供
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