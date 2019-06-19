殉職警員器捐遺愛 父母今到台南空軍基地分享心路歷程

2019-06-19 11:07 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南空軍基地今天舉行「珍愛生命 延續大愛」講座，邀請器官捐贈者王黃冠鈞父母黃中興、王清英分享愛的故事；王清英說，她兒子的器官仍活在器官受贈者身上，他的心臟依然充滿活力跳動著，他的眼精仍然凝視他熟視的世界，他的愛以另類方式傳遞下去，他捐出器官幫助未曾謀面的人，讓生命傳承更具意義，讓期望官捐贈讓生命和愛的傳承，開枝散葉。

台南第一戰術戰鬥機聯隊和空軍防空暨飛彈指揮部383名官兵，今天上午邀請器官捐贈移植登錄中心在台南空軍基地舉行「珍愛生命 延續大愛」講座，聽取黃中興、王清英夫婦暢談兒子器官捐贈心路歷程，兩人身穿傳統排灣族服飾演講，王清英回憶兒子因公殉職往事，仍數度哽咽落淚，黃中興全程陪伴緊握妻子的手，細心安慰。

國道警楊梅分隊21歲警員王黃冠鈞，去年11月23日前往中山高南下湖口86.7公里處排除故障車，2名同事下車擺放三角錐，王黃冠鈞坐在後座，還來不及下車，就遭王姓駕駛駕駛的休旅車高速撞擊，歷經4天搶救，腦死掙扎，父親黃中興決定捐出兒子器官，遺愛人間，讓6個家庭受惠。

當時醫師告知黃中興，冠鈞腦部受損嚴重，且已開始衰退，器官接收不到指令，快則2天、慢則5天就會死亡。黃說，這段時間收到許多人的祝福，「所以我和（冠鈞）媽媽做了一個決定，就是將冠鈞的愛和生命延續出去，讓需要的人因冠鈞的愛活下去。」

黃中興說，兒子21歲正年輕，剛要發揮他的熱情和能力來服務社會，雖然不幸出意外，但他和妻子同意兒子器捐，以另外方式來服務社會，在場官兵正年輕，期望大家珍愛生命，由你們接手來完成兒子的任務， 把愛傳下去。