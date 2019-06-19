中正公園蓋地下停車場惹議 鄭文燦宣布：暫緩推動

2019-06-19 11:05 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園市政府擬在桃園區藝文特區附近中正公園興建地下停車場，引起周邊社區居民反對，喊話要保護綠地、保持原貌，市長鄭文燦今天早上主持市政會議表示，建設能創造多贏是好事一件，但居民有不同聲音，因此在未取得共識前「暫緩推動」，待未來民意整合再行推動。

鄭文燦說，桃園市停車空間嚴重不足，市府爭取前瞻計畫補助興建21個停車場，今年有7個

將開工，其一就是桃園區中正公園地下停車場，總經費4.28億元，包含1.97億元中央補助款，公園占地2.4公頃，預計開挖27%興建地下停車場，將增加342席汽機車停車位，同安國小接送也將移往停車場B1，「平常日更安全，下雨天更方便」，施工也會減少噪音，停車場蓋好之後也會復原公園面貌，估計最後僅減少0.6%綠地，樹木不減反增，將增加70棵大樹。

鄭文燦說，不過部分民眾提出希望保持綠地與樹木，希望不要興建停車場，也有人擔心興建停車場會有噪音或周邊街道狹隘等，並提出連署陳情，日前已請交通局到地方開說明會做出完整說明，釐清綠地樹木消失不見、造成交通紊亂等錯誤資訊，他認為，中正公園設置地下停車場並非先例，其他如文昌、南門與內壢文化公園都獲多數市民支持，公園也活化更新。

鄭文燦說，且桃園市學校附設停車場也有好幾個，八德、中壢與桃園也都有，不因為設置地下停車場影響學校安全，反而學校附近更安全；且中正公園興建地下停車場由桃園區議員提案，市籍立委鄭寶清也積極爭取中央補助，這是好事一件，但過程中居民獲得錯誤資訊。

鄭文燦表示，將持續請交通局釐清錯誤資訊，全台灣不是只有這公園在蓋地下停車場，且興建後反而增加學童接送區、70顆大樹等，創造多贏，但基於民眾參與、資訊透明、尊重不同意見原則之下，在未取得地方共識，本案暫緩推動，未來待民意趨向整合民意，再行推動。