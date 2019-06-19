明年預算先統刪15% 鄭文燦：負責任的做法

2019-06-19 10:28 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園市政府正在籌編明年度預算，因應人口成長，人事、建設與福利支出都增加，主計處通令各局處提報預算先統刪15%，連學校都收到發文，一度引起恐慌；市長鄭文燦今天主持市政會議表示，此作法是希望迎合零基預算精神，各單位先降下來，若有其他需求再提競爭型預算，如此以來撙節開支、穩健財政，是較為負責任做法，至於學校則不受刪除15%限制。

鄭文燦解釋，過去預算在市府審查階段時，各單位會提大概超過2成左右預算，初審與複審時再降下來，由於桃園建設、福利、活動、人事4方面預算都有成長需求，特別是建設與福利預算按法定支出與建設時間表都會增加，所以今年編列預算採零基預算精神，各單位先降下來，降下來以後有需求就提競爭型預算，初複審時視其重要性予支持，預算效率才會高。

「人事預算、基本需求不會降！」鄭文燦強調，刪除15%原則主要降的是業務、資本門預算，「不是我降下來，是回到正常的編列水準」，以前都是各單位先編多一點，在預算審查時才降下來，今年做法希望先降下來，如果有增加的競爭型預算，再於初審與複審時審查。

鄭文燦認為，明年與今年的預算規模相近，但因大型建設有配合款、福利人事支出因人口成長增加，有鑑於此，市府一定要撙節開支，桃園財政才會穩健，這是個比較負責任的做法，另基於維護學校的運作品質，學校預算不受15%限制，學校如人事預算等基本需求不動。

有媒體提問，是否建設或福利超出負擔，才做此限制？鄭文燦表示，福利等項目是法定支出且行之有年，除非把它減少，且城市要建設、要投資，例如交通建設也需要地方分擔款，但市府將來在土地開發，經過2、3年後會挹注回來，所以財政仍然是穩健的，同時他也要求各機關單位多爭取中央的補助款以及委辦計畫，減少地方負擔。