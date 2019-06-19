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新竹縣市攜手縮短到竹科通勤時間 邀竹科加入整合

2019-06-19 10:05聯合報 記者郭政芬╱即時報導

新竹縣、市政府合作「大新竹運輸走廊整合道路交通與電信資訊應用計畫」，運用大數據、雲端監控等系統，智慧調整號誌、發布資訊，成功的讓竹北往科學園區的上班通勤時間從16分鐘降低為10分鐘，可惜車流進入園區後疏解不及，讓成效打折。縣府日前邀集新竹科學工業園區管理局、市府及縣市警察局交通隊召開「研商大新竹地區交通協控機制會議」，建議園區的智慧交控AI計畫加入縣市的整合連控，得到與會科學園區管理局交通公設科代表的善意回應。

新竹縣府交通旅遊處表示，「大新竹運輸走廊整合道路交與電信資訊應用計畫」第1期計畫實施內容，是在通往園區的經國大橋廊帶路口(新竹縣竹北市光明六路與自強南路口至新竹市慈雲路與埔頂二路口) 路口，新增設備蒐集往來的車流數據，透過大數據資料研擬合適之號誌控制策略，並整合各單位號誌路口於系統平台進行控制。

新竹縣長楊文科肯定運用自動化智慧的管理方式，改善行車秩序、提升行車效率、分散交通壓力、提升維運效力，統計從106年進行到107年中，已成功改善「上班」車流，縮短6分鐘的通勤時間外，經國橋路廊每月減碳27.6公噸、肇事件數由每月平均9.8件降至8.0件。

交旅處表示，今年起縣府積極進行經國大橋廊帶「下班」尖峰時段的交通改善(第2期計畫)。另外，縣府與新竹市已爭取到中央第三期計畫經費，將持續針對經國橋廊帶交通紓解進行優化，增加「平常日」「離峰」全時段(6-22時)、「假日」全時段(6-22時)進行改善。

交旅處指出，科園園區加入大新竹生活圈交通協控平台機制後，未來新竹縣、市政府及科學園區管理局三方將輪流召開定期會議，研商交通改善策略，改善科學園區就業族群上下班通勤交通效率。

可惜車流進入園區後疏解不及，讓成效打折。記者郭政芬／翻攝
可惜車流進入園區後疏解不及，讓成效打折。記者郭政芬／翻攝
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縣府日前邀集新竹科學工業園區管理局、市府及縣市警察局交通隊召開「研商大新竹地區交...
縣府日前邀集新竹科學工業園區管理局、市府及縣市警察局交通隊召開「研商大新竹地區交通協控機制會議」。記者郭政芬／翻攝
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新竹縣、市政府合作「大新竹運輸走廊整合道路交通與電信資訊應用計畫」，運用大數據、...
新竹縣、市政府合作「大新竹運輸走廊整合道路交通與電信資訊應用計畫」，運用大數據、雲端監控等系統，智慧調整號誌、發佈資訊，成功的讓竹北往科學園區的上班通勤時間從16分鐘降低為10分鐘。記者郭政芬／翻攝
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交旅處表示，縣府與新竹市已爭取到中央第三期計畫經費，將持續針對經國橋廊帶交通紓解...
交旅處表示，縣府與新竹市已爭取到中央第三期計畫經費，將持續針對經國橋廊帶交通紓解進行優化。記者郭政芬／翻攝
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新竹警察楊文科
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