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影／苗栗大湖農會技轉草莓品種 救援品種「戀香」登場

2019-06-18 20:03聯合報 記者劉星君╱即時報導

苗栗縣大湖鄉以草莓聞名，也是主要產區，苗栗區農改場生物防治分場長盧美君觀察，大湖近幾年草莓品種面臨種苗短缺、病蟲害威脅，歷時6年，研發新的草莓品種「戀香」，今授權給大湖地區農會，大湖地區農會成為全台第一個取得新品種的單位，也期望「戀香」能「救援成功」。

盧美君說，「戀香」歷時6年努力，今年4月發表後，完成品種認證，「戀香」定位為救援品種，期望能補足現行品種「豐香」食味優但育苗困難，另一品種「香水」風味較淡但育苗容易，「戀香」兼具兩種優點，食味優且易種植的新品種。

盧美君說，「戀香」的媽媽是「豐香」，改良出更大、更甜、更易栽種品種，戀香是直立植株，相較於豐香的匍匐株，通風好管理，植株較不易弱化，戀香的蔓苗繁殖倍率為豐香的1.4倍，果實平均20公克，較豐香平均15公克大，盛產期糖度可達16度，超越豐香12度。

苗栗區農業改良場4月發表「戀香」新品種，完成品種認證，今簽署授權給大湖地區農會，大湖地區農會成為全台第一個取得新品種單位，由苗栗區農改場長呂秀英與大湖地區農會理事長劉興政簽署授權契約書。

農改場安排育成「戀香」的助理研究員吳岱融向草莓農說明新品種特性，農會現場把150株苗，以產銷班為單位發給農民。農改場表示，以大湖莓農的育苗功力，預計年底可上市，最快3年內可全面種植。農民也說相當期待。

大湖地區農會舉行授權儀式後，將150株「戀香」品種，發給產銷班農民。記者劉星君／...
大湖地區農會舉行授權儀式後，將150株「戀香」品種，發給產銷班農民。記者劉星君／攝影
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大湖地區農會舉行授權儀式後，將150株「戀香」品種，發給產銷班農民。記者劉星君／...
大湖地區農會舉行授權儀式後，將150株「戀香」品種，發給產銷班農民。記者劉星君／攝影
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苗栗區農業改良場生物防治分場歷時6年培育新的草莓品種「戀香」，今授權給大湖地區農...
苗栗區農業改良場生物防治分場歷時6年培育新的草莓品種「戀香」，今授權給大湖地區農會，由農改場長呂秀英（右）與大湖地區農會理事長劉興政，舉行授權儀式。記者劉星君／攝影
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苗栗區農業改良場生物防治分場歷時6年，培育出新的草莓品種「戀香」，今授權給大湖農...
苗栗區農業改良場生物防治分場歷時6年，培育出新的草莓品種「戀香」，今授權給大湖農會，開放新品種給農友試種，提供草莓品種栽培新選擇。圖／苗栗區農業改良場提供
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苗栗區農業改良場生物防治分場歷時6年，培育出新的草莓品種「戀香」，今授權給大湖農...
苗栗區農業改良場生物防治分場歷時6年，培育出新的草莓品種「戀香」，今授權給大湖農會，開放新品種給農友試種，提供草莓品種栽培新選擇。圖／苗栗區農業改良場提供
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苗栗區農業改良場生物防治分場歷時6年，培育出新的草莓品種「戀香」，今授權給大湖農...
苗栗區農業改良場生物防治分場歷時6年，培育出新的草莓品種「戀香」，今授權給大湖農會，開放新品種給農友試種，提供草莓品種栽培新選擇。圖／苗栗區農業改良場提供
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農改場農民
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