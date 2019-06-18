親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

林鄭月娥指修例無時間表 但暫緩、擱置、撤回差在哪？

韓國瑜怒嗆「一國兩制」陸媒驚：多深的仇才發如此毒誓

螢火蟲電影院開跑 12部優質電影免費看

2019-06-18 16:52聯合報 記者張雅婷╱即時報導

夏日炎炎何去處？不如來場夜間電影吧！2019螢火蟲電影院開跑，桃竹苗與新北場次於6月下旬至8月上旬播映，首場於6月21日在新竹縣竹東鎮熱鬧登場，共計放映12場次的優質電影。

國立新竹生活美學館與文化部影視及流行音樂產業局合辦「電影藝術分享計畫─螢火蟲電影院」，為落實文化部推廣國片、電影下鄉，螢火蟲電影院前進校園、尋訪原鄉、深入社區等，將分別走進新北市中和區、土城區、樹林區，桃園市復興區、楊梅區、新竹市香山區、新竹縣五峰鄉、竹東鎮、寶山鄉，苗栗縣南庄鄉、後龍鎮、苑裡鎮等鄉鎮。

今年規畫3個主題，包含「我們的島」、「我們的家」及「我們的愛」，「我們的島」將播映關心在地環境生態議題的《山的那一邊》、《只有大海知道》以及真實故事改編的《老師你會不會回來》，讓觀眾在觀影中，同時能夠省思環境保育、水資源、地震或風災後重建等課題。

主題「我們的家」將播映以親情為題的《憨嘉》、《上岸的魚》，網紅奶奶與寂寞男孩成為忘年之交的《生生》，還有去年拿下金鐘影帝盧廣仲主演的《花甲大人轉男孩》，挑選放映家庭親情、老人長照、隔代教養相關的電影，能夠試著去正視現今臺灣家庭面對的難題，思考如何面對長輩老去、與家人共同生活、下一代教育、價值觀的衝突，進而對家人付出關愛。

「我們的愛」則挑選去年引起廣大迴響的催淚電影《比悲傷更悲傷的故事》以及談論父子之情的《范保德》，愛的模樣存在著太多想像，電影裡總有那麼一個片段，觸動人們內心深處的故事，這一次跟著螢火蟲走出家門、走進夜裡聚在一起，等待一部好電影，創造你我的故事。

另外，為了能夠讓民眾更認識電影幕後的過程，還有國內電影界知名人士參與映後座談，包含《只有大海知道》導演崔永徽，《山的那一邊》導演，同時也是知名演員的陳道南，金鐘製作人陳南宏及知名演員、導演陳文彬，來分享他們的創作經驗，詳細資訊可至「螢火蟲電影院」臉書粉絲頁查詢。

2019螢火蟲電影院開跑，桃竹苗與新北場次於6月下旬至8月上旬播映，首場於6月2...
2019螢火蟲電影院開跑，桃竹苗與新北場次於6月下旬至8月上旬播映，首場於6月21日在新竹縣竹東鎮熱鬧登場，共計放映12場次的優質電影。圖／國立新竹生活美學館提供
分享

電影螢火蟲新竹
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

這支新測速桿半個月拍1443張 小心被罰荷包失血

2019-06-18 15:31

楊梅首座天幕籃球場啟用 鄭文燦：使用率可增60%-80%

2019-06-18 16:15

奪維也納合唱金質獎的部落女童罹罕病 醫藥費急需援手

2019-06-18 14:24

港南運河風景區啟用 周日Pushbike賽親子來運動

2019-06-18 13:31

竹市建國公園「換新衫」 市府啟動改造計畫

2019-06-18 12:46

竹縣客家桐花祭桐花大使出爐 都擁有好歌喉

2019-06-18 11:56

加速推動危老建物重建 苗栗縣府成立輔導團

2019-06-18 09:10

電動機車補助 桃市下月少5千元

2019-06-17 23:39

桃園機關明年預算刪15％ 排除學校

2019-06-17 23:26

為綠線捷運桃市府要各單位撙節15％預算 各級學校急跳腳

2019-06-17 23:19

桃園場館整合 推市民活動中心

2019-06-17 23:17

苗栗反毒特展 學生看了喊可怕

2019-06-17 23:10

苗栗縣開發離岸風電 1.19億元印花稅入縣庫

2019-06-17 20:42

境外移入登革熱15例 桃園登革熱防疫動起來

2019-06-17 19:14

搜遍日據、光復時期戶籍謄本 戶政所跨越時空更正戶籍

2019-06-17 17:43

一口氣少5千元 桃園市補助電動機車7月縮水

2019-06-17 17:42

龜山A7合宜宅釋出8戶招租 民眾送件大排長龍

2019-06-17 15:12

連勝文到訪新竹 讚「台灣街舞實力能拿奧運獎牌」

2019-06-17 14:20

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

一口氣少5千元 桃園市補助電動機車7月縮水

2019-06-17 17:42

赤腳質詢最接地氣！ 嘉縣女議員被網友讚爆

2019-06-17 17:47

影／這家小吃郭台銘上月才來吃過 柯文哲今造訪品嘗

2019-06-18 14:36

這支新測速桿半個月拍1443張 小心被罰荷包失血

2019-06-18 15:31

6億城際轉運站動工通勤福音 蘇揆：基隆進步全國都看見

2019-06-18 11:59

封6年 太魯閣九曲洞24日重開

2019-06-17 23:46

影／高雄頂級鮮餐廳開幕 韓國瑜、顏清標互動熱絡

2019-06-18 13:20

為綠線捷運桃市府要各單位撙節15％預算 各級學校急跳腳

2019-06-17 23:19

當年風光開幕如今漏水 屏東青創基地仍然光鮮嗎？

2019-06-17 18:39

苗栗縣開發離岸風電 1.19億元印花稅入縣庫

2019-06-17 20:42

綠瀑祕境求空靈美照 結果網美變亡美

2019-06-18 08:25

市府捷運站科技抓違停 試辦自動偵測執法

2019-06-18 00:05

一周內兩示範道路動工 基隆七堵實踐路將重鋪

2019-06-17 18:37

長年荒廢如廢墟 潮州郡守宿舍保留再現生機

2019-06-18 07:44

高捷董事長換人 新董座由中鋼副總楊岳崑接任

2019-06-18 15:43

郭彥均玩新北特色公園 直呼「不用飛沖繩玩公園」

2019-06-17 17:55

小表兄弟自告奮勇繪佛陀成道圖 解決版稅問題

2019-06-17 22:07

美濃木瓜上電視 高市農業局攜購物台推廣網室木瓜

2019-06-18 09:40

碩士農友發明「蚓菜共生植栽器」 國際拿金牌

2019-06-18 08:51

高雄逍遙園修復過程有如挖寶 首開放民眾工地導覽

2019-06-17 17:58

奪維也納合唱金質獎的部落女童罹罕病 醫藥費急需援手

2019-06-18 14:24

台中154公車6/20起延伸到頂店 直達市區就醫就學更便利

2019-06-18 10:50

黃敏惠赴日宣傳 謝長廷：市長讓台灣更有信心

2019-06-18 12:30

下午請假赴雲林 柯文哲：找同學順便去朝天宮

2019-06-18 11:55

桃園機關明年預算刪15％ 排除學校

2019-06-17 23:26

電動機車補助 桃市下月少5千元

2019-06-17 23:39

影／破天荒！80年的菜市場豬肉攤上首辦畫展了　

2019-06-18 14:26

梅雨豐沛仁義潭快灌飽 空拍鳥瞰從乾癟鱷魚變濕身鱷魚

2019-06-18 16:34

影／環保人員查排水溝汙染遭追打 局長帶隊稽查嚴辦

2019-06-17 18:38

人人想當市政顧問？ 盧秀燕透露各界推薦達萬人

2019-06-17 17:52

大巨蛋嚴審派委員不續聘 柯文哲：又不是終身聘用制

2019-06-18 12:47

大安媽祖園區沒媽祖 盧秀燕建議議會同意編預算解套　

2019-06-18 13:21

南鐵東移越拆越多？ 自救會：政府「良性勸說」導致

2019-06-18 11:59

影／民進黨籲救中區行銷綠柳川 盧秀燕：一年三千萬照編

2019-06-18 14:33

全台第一座金紙專用焚化爐 台南啟用

2019-06-18 14:25

黃敏惠到日本東京 宣傳嘉市「城隍夜巡」

2019-06-17 20:48

加速推動危老建物重建 苗栗縣府成立輔導團

2019-06-18 09:10

春遊補助名額剩太多 彰化加碼送好禮又抽轎車電視

2019-06-17 19:13

北市首宗危老建案開工 柯文哲：核准件數已佔全國第一

2019-06-18 12:46

塭仔圳都市計畫今通過 侯友宜盼創造多贏局面

2019-06-18 15:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top