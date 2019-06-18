螢火蟲電影院開跑 12部優質電影免費看

2019-06-18 16:52 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



夏日炎炎何去處？不如來場夜間電影吧！2019螢火蟲電影院開跑，桃竹苗與新北場次於6月下旬至8月上旬播映，首場於6月21日在新竹縣竹東鎮熱鬧登場，共計放映12場次的優質電影。

國立新竹生活美學館與文化部影視及流行音樂產業局合辦「電影藝術分享計畫─螢火蟲電影院」，為落實文化部推廣國片、電影下鄉，螢火蟲電影院前進校園、尋訪原鄉、深入社區等，將分別走進新北市中和區、土城區、樹林區，桃園市復興區、楊梅區、新竹市香山區、新竹縣五峰鄉、竹東鎮、寶山鄉，苗栗縣南庄鄉、後龍鎮、苑裡鎮等鄉鎮。

今年規畫3個主題，包含「我們的島」、「我們的家」及「我們的愛」，「我們的島」將播映關心在地環境生態議題的《山的那一邊》、《只有大海知道》以及真實故事改編的《老師你會不會回來》，讓觀眾在觀影中，同時能夠省思環境保育、水資源、地震或風災後重建等課題。

主題「我們的家」將播映以親情為題的《憨嘉》、《上岸的魚》，網紅奶奶與寂寞男孩成為忘年之交的《生生》，還有去年拿下金鐘影帝盧廣仲主演的《花甲大人轉男孩》，挑選放映家庭親情、老人長照、隔代教養相關的電影，能夠試著去正視現今臺灣家庭面對的難題，思考如何面對長輩老去、與家人共同生活、下一代教育、價值觀的衝突，進而對家人付出關愛。

「我們的愛」則挑選去年引起廣大迴響的催淚電影《比悲傷更悲傷的故事》以及談論父子之情的《范保德》，愛的模樣存在著太多想像，電影裡總有那麼一個片段，觸動人們內心深處的故事，這一次跟著螢火蟲走出家門、走進夜裡聚在一起，等待一部好電影，創造你我的故事。