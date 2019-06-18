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楊梅首座天幕籃球場啟用 鄭文燦：使用率可增60%-80%

2019-06-18 16:15聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

桃園市楊梅區新富兒童公園籃球場增設薄膜天幕17日完工啟用，市長鄭文燦鄭表示，市府積極推動空間活化政策，在不縮減公園綠地面積的前提下，闢建天幕球場、廣場等設施，這次投入1200萬元，打造新富兒童公園籃球場天幕，也是楊梅區首座天幕籃球場。

鄭文燦說，新富兒童公園籃球場天幕除了打球、運動外，也可做為練習外丹功、土風舞或市民戶外集會等場所，功能多元好用，也讓社區生活更豐富，市府在楊梅地區投入百億元以上經費，持續推動大小建設，大大提升楊梅地區生活機能。

鄭文燦還提到，市府先前與體育大學合作，針對桃園體育設施進行調查，報告建議除了增加大型體育園區、國民運動中心等場館，也需要針對原有體育設施進行活化。依據過去經驗顯示，加蓋天幕的球場使用率平均成長6至8成，目前楊梅區已有4大3小天幕設施，未來希望尋覓更多合適地點設置，且不侷限籃球場，其他類型球場也納入考慮。

此外，市府也針對公園設施進行活化，包括增加體育設備、遊戲設施，其中共融式遊具相當受到親子歡迎，希望市民都能充分運用公園的設施。

鄭文燦指出，楊梅正在進步正在改變，市府全力發展各式建設，包括設置大型下水道系統，提升楊梅地區污水處理效能，改善社子溪、老坑溪、頭前溪河川流域水質，也規畫闢建體育園區、跆拳道訓練中心、展演中心、楊梅行政中心等大型場館，而楊梅首座社會住宅選址於金門新村，目前已完成PCM專案管理顧問標發包正在設計，未來也將增闢楊梅直達台北的快捷公車，讓市民生活更便利。

桃園市府近年積極行銷楊梅在地文化特色有提燈踩街、迎媽祖活動，以及地景藝術節，都慢慢形成口碑，今年市府也編列2000萬元舉辦「富岡鐵道藝術節」，明年起每2年舉辦1次，加上仙草花節、楊梅休閒農業區等，串聯富岡地區的觀光文化優勢。

天幕球場不限球類運動，也可以提供舞蹈、氣功等社團活動。圖/桃園市楊梅區公所提供
天幕球場不限球類運動，也可以提供舞蹈、氣功等社團活動。圖/桃園市楊梅區公所提供
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新富兒童公園籃球場天幕啟用，地方上肯定。圖/桃園市楊梅區公所提供
新富兒童公園籃球場天幕啟用，地方上肯定。圖/桃園市楊梅區公所提供
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鄭文燦表示過去統計，有天幕的球場可以提高60%~80%使用率。圖/桃園市楊梅區公...
鄭文燦表示過去統計，有天幕的球場可以提高60%~80%使用率。圖/桃園市楊梅區公所提供
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新富兒童公園籃球場天幕啟用，也是楊梅區首座天幕籃球場。圖/桃園市楊梅區公所提供
新富兒童公園籃球場天幕啟用，也是楊梅區首座天幕籃球場。圖/桃園市楊梅區公所提供
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鄭文燦（右）表示楊梅有體育、行政等多個園區建設進行中，區長羅國裕（左）是在地人，...
鄭文燦（右）表示楊梅有體育、行政等多個園區建設進行中，區長羅國裕（左）是在地人，全力協助市府推動地方重大建設。圖/桃園市楊梅區公所提供
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新富兒童公園籃球場天幕啟用典禮，吸引鄉親到場搶先體驗。圖/桃園市楊梅區公所提供
新富兒童公園籃球場天幕啟用典禮，吸引鄉親到場搶先體驗。圖/桃園市楊梅區公所提供
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體育鄭文燦藝術節
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