南方莊園文訂證婚喜宴渡假一手包 用星空煙火點綴幸福

2019-06-18 16:10 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



新人還可享戶外綠地或戶外水平台證婚儀式加購優惠。圖／南方莊園提供 分享 facebook 想要有羅曼蒂克的戶外、海島婚禮，但繁瑣的流程及昂貴的費用讓人卻步。南方莊園渡假飯店為滿足多元化婚禮的喜好、需求，全新推出｢幸福文定｣、「愛在南方喜宴渡假專案」，讓新人們不必花大錢、千里迢迢飛出國度蜜月，在台灣一樣可以享有一站式完備服務，在桃園就能輕鬆擁有優雅、浪漫的訂婚儀式打造完美回憶。

南方莊園渡假飯店的「里昂宴會廳」曾入選為全台10大建築之一，擁有250吋的彩色屏幕，讓幸福紀錄精彩重現，挑高10米無樑柱4廳全開可容納百桌，優質的硬體設備及寬廣的場地，呈現出非凡的氣派與尊榮。

｢幸福文定｣專案提供2小時的儀式場地、12人份的甜茶甜湯圓、儀式用品等，還有專業服務人員協助，若新人同時於飯店宴客或住宿，更可享超殺優惠價。

「愛在南方喜宴渡假」專案集結宴客及渡假旅遊的優點，由主廚全新推出的中式桌菜宴席，並提供華麗的宴會場地，還有專屬的新娘休息室及專業的婚禮小管家張羅一切。即日起至今年12月31日前假日預訂此專案且宴請20桌以上，每2桌即贈送1間豪華雙人客房，每房再加贈2客夢幻早餐，以此類推，可以與親朋好友一同享受溫泉和芬多精的洗禮。

此外還可享戶外綠地或戶外水平台證婚儀式加購優惠，提供雞尾酒點心美饌、典雅迎賓牌、浪漫拱門及創意走道佈置等，至上的婚禮周邊服務，讓新人放心陶醉在璀璨奢華的氛圍中。

南方莊園還提供一項特別假日晚間限定贈送方案，預訂喜宴專案總桌數50桌以上，大手筆再贈長達5分鐘的絢麗煙火秀，將新人幸福昭告天下，與大家一同沾沾好喜氣，點綴您的幸福。